COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Gobierno

Quito aprueba la tercera placa para vehículos: así funcionará el nuevo dispositivo electrónico

La tercera placa comenzará a implementarse en Quito desde julio y permitirá al Municipio mejorar la gestión del tránsito con tecnología de radiofrecuencia, sin rastrear la ubicación de los vehículos.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Tercera placa en Quito: cómo funciona el nuevo dispositivo vehicular aprobado.
Quito aprobó la tercera placa como parte de su estrategia de movilidad inteligente. Foto: API.
Tercera placa en Quito: cómo funciona el nuevo dispositivo vehicular aprobado.
Quito aprobó la tercera placa como parte de su estrategia de movilidad inteligente. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Municipio de Quito aprobó la implementación del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido como tercera placa, que se colocará en los vehículos que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). La medida busca modernizar la movilidad mediante tecnología aplicada al control del tránsito urbano.

Durante el debate en el Consejo Metropolitano, el alcalde Pabel Muñoz afirmó que la ordenanza permite que Quito “se convierta en una ciudad pionera en el uso de tecnología aplicada a la movilidad”, al incorporar información real y actualizada para la toma de decisiones públicas.

¿Qué es la tercera placa y para qué servirá en Quito?

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explicó que la tercera placa será única e intransferible y permitirá identificar con precisión cada vehículo que circule por el DMQ, conectando su información con los puntos de control y gestión del tránsito.

Además, el sistema facilitará la vinculación de datos de circulación vehicular con procesos urbanos. Esto optimizará la planificación vial y permitirá aplicar medidas más efectivas en zonas de alta congestión.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, señaló que el dispositivo permitirá acceder a información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico y fomentará una movilidad más sostenible en la ciudad.

Cómo funciona el DEIV y qué información contiene

Alex Pérez aclaró que la tercera placa no funciona como un sistema de geolocalización ni transmite la ubicación de los vehículos. “Esto nos permitirá, por ejemplo, llevar un conteo vehicular en zonas de alto flujo, conocer cuántos vehículos circulan por un mismo punto y aplicar mejores medidas de gestión del tránsito”, aseguró.

El Municipio recalcó que el dispositivo no identifica al conductor ni al propietario del vehículo.

Características principales del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular

El DEIV se colocará en el parabrisas del vehículo para permitir su identificación en los puntos de control autorizados por el Municipio de Quito.

El dispositivo contendrá únicamente dos datos: número de placa y chasis, sin información personal del propietario o conductor.

Además, utilizará tecnología de radiofrecuencia para validar el tipo de vehículo y gestionar el tránsito, sin transmitir información de ubicación geográfica en ningún momento.

Cuándo entra en vigencia la tercera placa en Quito

La ordenanza establece que el Municipio deberá definir el modelo de gestión en un plazo máximo de 30 días tras su aprobación oficial.

Posteriormente, el proceso de contratación pública tomará alrededor de cuatro meses. Esto, con el objetivo de iniciar la implementación del DEIV a partir de julio, junto con la revisión técnica vehicular correspondiente a ese mes.

Multas y sanciones por no portar la tercera placa

La normativa contempla sanciones económicas para quienes incumplan la disposición sobre la tercera placa dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

Las infracciones leves tendrán una multa equivalente al 15 % del Salario Básico Unificado (SBU). Esto incluye no portar el DEIV al circular, no reponerlo en el plazo establecido o no colocarlo en el sitio autorizado.

Por otro lado, las infracciones graves implican una multa del 30 % del SBU y aplican a quienes realicen acciones destinadas a evitar la lectura del dispositivo.

Por último, las infracciones muy graves se sancionarán con el 50 % del SBU y corresponden a vehículos que circulen con un DEIV que no coincida con los datos registrados o que no lo porten tras su instalación obligatoria.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Doce viviendas allanadas en la 16 de Marzo: Policía halló altares y un sitio de cautiverio de secuestrados en Santo Domingo

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Nicole Kidman y Keith Urban firman su acuerdo de divorcio: “No hablarán mal el uno del otro”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Doce viviendas allanadas en la 16 de Marzo: Policía halló altares y un sitio de cautiverio de secuestrados en Santo Domingo

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Nicole Kidman y Keith Urban firman su acuerdo de divorcio: “No hablarán mal el uno del otro”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Doce viviendas allanadas en la 16 de Marzo: Policía halló altares y un sitio de cautiverio de secuestrados en Santo Domingo

Incendio estructural en el centro de Guayaquil activa alarma tipo 3 y cierres viales

Nicole Kidman y Keith Urban firman su acuerdo de divorcio: “No hablarán mal el uno del otro”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO