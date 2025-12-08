Terremoto de magnitud 7,5-7,6 activa y luego reduce alertas de tsunami en el noreste japonés

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) rebajó la alerta inicial de tsunami emitida este lunes 8 de diciembre de 2025 tras un terremoto de magnitud preliminar 7,5-7,6 registrado mar adentro frente a Aomori, con impacto en áreas de Hokkaido y la región de Tohoku. El movimiento, ocurrido cerca de las 23:15 hora local, motivó evacuaciones preventivas en zonas costeras, y dejó al menos siete heridos según los primeros reportes oficiales, mientras se confirmaron elevaciones del mar de hasta 70 cm en algunos puertos.

El sismo fue localizado a unos 80 kilómetros de la costa de Aomori, con un hipocentro cercano a los 50-54 km de profundidad, de acuerdo con estimaciones difundidas por organismos y medios internacionales.

Las autoridades insistieron en que la población de zonas bajas debía mantenerse en lugares elevados y no regresar a áreas costeras hasta que la JMA levantara completamente los avisos, debido a la posibilidad de nuevas olas asociadas a réplicas.

Alerta inicial y posterior rebaja

Tras el terremoto, la JMA emitió una advertencia que contemplaba la posibilidad de tsunamis de hasta 3 metros, lo que activó protocolos de evacuación y alertas por altavoces y telefonía móvil, además de interrupciones parciales del transporte.

Con el paso de las horas, y una vez registradas subidas del agua de 20 a 70 cm en distintos puntos del litoral norte, la entidad meteorológica rebajó el nivel de alerta a avisos de menor riesgo en varias zonas.

Entre los registros destacados por la prensa internacional figura un tsunami de 70 cm en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, además de olas menores en otras localidades de la costa noreste.

Evacuaciones, transporte y servicios afectados en Japón tras sismo

Reuters informó que alrededor de 90.000 residentes recibieron indicaciones de evacuación en áreas de Hokkaido, Aomori e Iwate, en respuesta al aviso inicial de tsunami.

La sacudida y las medidas preventivas provocaron suspensiones temporales de trenes en el noreste japonés y afectaciones en la movilidad aérea, con pasajeros varados en el área del aeropuerto New Chitose en Hokkaido, según reportes de Associated Press.

También se registraron cortes de energía en distintos puntos del norte; los balances iniciales variaron desde miles de usuarios hasta cifras cercanas a 800 viviendas sin electricidad en el momento de los primeros recuentos.

En Aomori, una planta de reprocesamiento de combustible reportó un derrame menor de agua, sin indicios de riesgo radiológico, mientras se realizaron inspecciones de seguridad en instalaciones sensibles de la región.

Heridos y respuesta de las autoridades de Japón

El número de heridos tuvo actualizaciones a lo largo de la jornada. Un primer balance indicó siete lesionados, mientras que reportes posteriores elevaron la cifra a 23 por incidentes relacionados con caídas de objetos y otros efectos del fuerte temblor.

La primera ministra Sanae Takaichi confirmó la activación de un equipo de respuesta de emergencia y reiteró la prioridad de proteger vidas en las prefecturas bajo aviso.

En el plano sísmico, el movimiento llegó a registrarse con intensidad “upper 6” en la escala japonesa en la ciudad de Hachinohe, señal de un nivel de sacudida capaz de causar daños estructurales y vuelco de mobiliario.

Réplicas y vigilancia continua

La JMA y los equipos de gestión de riesgos advirtieron sobre la probabilidad de réplicas en las próximas horas y días, por lo que pidieron mantener la precaución en el litoral y revisar rutas de evacuación en comunidades costeras.

El episodio reactivó la atención pública sobre los protocolos de tsunami en Japón, un país con alta preparación ante desastres naturales debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades continúan evaluando daños en infraestructura, viviendas y servicios de transporte, mientras se espera que los informes oficiales consoliden el balance final del evento y sus efectos.