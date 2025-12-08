Terror en la carretera: hombres armados asaltan un bus y huyen en segundos en Santo Domingo

Un bus interprovincial fue asaltado por tres hombres armados en Santo Domingo, quienes intimidaron a los pasajeros, dispararon al piso y robaron teléfonos y pertenencias.

Un asalto ocurrió el 7 de diciembre de 2025, cuando tres sujetos armados robaron a los pasajeros de un bus de la cooperativa Fénix, que viajaba desde Santo Domingo hasta Quinindé, según denuncias presentadas por las víctimas ante la Policía Nacional.

Testimonios de los pasajeros afectados

La ciudadana Katherine G., informó que viajaba en la unidad número 11 de la cooperativa Fénix cuando tres hombres armados interceptaron el trayecto. Ella relató que los sujetos sacaron armas de fuego y realizaron disparos al piso del bus para intimidar a los presentes.

Luego del amedrentamiento, los individuos recorrieron el pasillo del vehículo y sustrajeron celulares y pertenencias personales de varios pasajeros.

La víctima añadió que, tras el asalto, los tres sujetos descendieron del bus y huyeron en un vehículo tipo taxi, que aparentemente los acompañaba desde antes del ataque.

Relato del conductor de la unidad

El conductor identificado como Luis S. confirmó que salió desde el terminal terrestre de Santo Domingo hacia Quinindé. Durante el trayecto recogió pasajeros en la gasolinera de la Trans Esmeraldas.

El chófer señaló que, al acercarse al sector donde se construye el nuevo camal de Santo Domingo, los sujetos iniciaron el asalto. Indicó que también fue víctima del robo, ya que le quitaron su celular y dinero en efectivo antes de descender del vehículo.

El conductor afirmó que los asaltantes escaparon en dirección a Santo Domingo, lo que coincidió con lo narrado por los pasajeros afectados en la misma ruta.

Acciones policiales y primeros procedimientos

El reporte fue atendido por agentes policiales de La Concordia. Los uniformados recopilaron testimonios y activó las primeras diligencias para obtener pistas sobre los responsables del robo.

Como parte de las acciones inmediatas, la Policía solicitó al ECU 911 asistencia en el rastreo de teléfonos robados. Sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos, debido a la falta de señal detectable de los dispositivos reportados.

De igual forma, se intentó localizar la posición de un iPhone través de sistemas de ubicación, pero tampoco se logró identificar su paradero. Las autoridades explicaron a las víctimas los pasos a seguir ante la autoridad competente.

Contexto del caso y situación de seguridad

El asalto se registró alrededor de las 11h00 del 7 de diciembre, en un tramo que pertenece a la jurisdicción de Santo Domingo. Esta zona ha presentado reportes de robo en transporte público, según datos recientes analizados por unidades policiales.

Los asaltos en buses interprovinciales suelen ocurrir en zonas intermedias donde la movilidad favorece la huida rápida de los responsables. La Policía recomienda mantener la denuncia activa, registrar el detalle exacto de los hechos y continuar con el trámite legal correspondiente.

El caso quedó bajo seguimiento para determinar si los sujetos forman parte de una modalidad delictiva recurrente en la provincia (5).