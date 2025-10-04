Terror en Manta: jugaba fútbol y fue asesinado; otro hombre muere tras 16 días de agonía

Adrián Albey Zambrano Rezabala, de 28 años, fue asesinado la noche del viernes 3 de octubre, cerca de las 22h00, mientras descansaba tras un partido de indor fútbol en el barrio Cristo Rey, parroquia Tarqui de Manta. Horas después, en un hecho distinto, Carlos Alberto Flores Mera, un barbero, murió tras 16 días de hospitalización, luego de ser herido en un ataque armado ocurrido el 18 de septiembre en el barrio Jocay.

Ataque en la cancha del barrio Cristo Rey de Manta

Zambrano Rezabala participaba en un torneo de fútbol barrial cuando, al finalizar el encuentro, se sentó a descansar en las gradas. En ese momento, sujetos armados que se encontraban fuera del recinto deportivo abrieron fuego contra él. Las balas impactaron directamente en su cuerpo, causándole la muerte inmediata. El ataque ocurrió ante decenas de testigos. De acuerdo con versiones preliminares, los agresores nunca ingresaron a la cancha y dispararon desde el exterior, aprovechando la falta de cerramiento en el lugar.

Tras el atentado, escaparon a bordo de una motocicleta en dirección desconocida. La balacera dejó además tres personas heridas, entre ellas un vendedor de bolos que se encontraba trabajando en el sitio y dos jóvenes espectadores que las bala los alcanzó. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos, donde permanecen bajo observación.

Un barbero muere tras 16 días de agonía

Menos de 24 horas después, la violencia volvió a cobrar una vida en Manta. Carlos Alberto Flores Mera, conocido barbero del barrio Jocay, falleció la mañana del sábado 4 de octubre en el hospital Rodríguez Zambrano, donde permanecía internado desde el 18 de septiembre, tras sufrir graves heridas en un ataque armado.

Aquella noche, hombres armados abrieron fuego contra él y una mujer mientras se encontraban en las calles J10 y J13, del mismo barrio. Testigos aseguran que se escucharon más de 15 detonaciones y que al hombre la Policía lo trasladó en una camioneta hasta el hospital.

Su fallecimiento reavivó el temor en el sector, donde se han registrado varios ataques similares. En mayo pasado, a dos barberos los asesinaron en circunstancias parecidas. Jean Carlos Vélez Holguín, conocido como “Marciano”, y Steven Flores, quien perdió la vida apenas un día después, el 10 de mayo, en las calles J10 y J15.

Un patrón de violencia que no cesa

Con las muertes de Zambrano Rezabala y Flores Mera, el distrito policial Manta acumula 402 muertes violentas en lo que va del 2025, según reportes oficiales. Solo en los tres primeros días de octubre, se registran nueve asesinatos, lo que evidencia una preocupante tendencia al alza.

Las estadísticas revelan que los meses con mayor número de homicidios en el distrito son julio (55), septiembre (55), agosto (54) y enero (54). Manta continúa siendo uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador, junto con Guayaquil y Esmeraldas, según datos del Ministerio del Interior.

Autoridades policiales atribuyen esta situación al conflicto entre bandas criminales por el control del territorio, las rutas del microtráfico y el reclutamiento de jóvenes. Sin embargo, los ataques también afectan a ciudadanos sin nexos aparentes con la delincuencia organizada, lo que incrementa el temor entre la población.