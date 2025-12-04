The New York Times demanda al Pentágono de Estados Unidos por las nuevas restricciones a la prensa

El diario The New York Times demandó este jueves al Departamento de Defensa de Estados Unidos por las últimas restricciones impuestas al trabajo de los medios de comunicación, incluida la revocación de credenciales.

De acuerdo al medio, esto contravendría la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de prensa.

The New York Times denuncia ataque contra la libertad de prensa

La demanda, que se presentó durante la jornada, remarca que las restricciones del Pentágono a la labor de los medios “es exactamente el tipo de esquema restrictivo” contra la libertad de expresión y prensa que en su día el Tribunal Supremo y el de Apelaciones de Washington ya reconoció que atenta contra la Primera Enmienda.

The New York Times denuncia que con estas medidas el Pentágono “cierra sus puertas” a los medios de comunicación y a la ciudadanía que pretende investigar e informar sobre las acciones de este departamento y pide en su demanda que no apliquen dichas restricciones, que ya entraron en vigor en octubre.

Rechazo de medios de comunicación

La nueva política del Pentágono exige a los periodistas firmar un formulario de 21 páginas que establece estrictos límites a su trabajo, a las fuentes y a otros materiales informativos, e incluso plantea la posibilidad de sanciones, incluida la retirada de acreditaciones, por solicitar información sensible.

Desde que se conocieron estas normas varios medios se han negado a aceptarlas, como NBC , ABC, CNN, o Fox News. En esta última, el ahora secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejerció como colaborador hasta que fue llamado por Donald Trump.

Hegseth accedió al cargo en enero tras un duro proceso de confirmación en el Senado en el que tuvo que hacer frente a las acusaciones sobre su pasado, marcado por el consumo excesivo de alcohol y una agresión sexual, que ha negado.

Su primera medida fue intentar despedir a un veterano periodista del Pentágono de NBC, quien formó parte de la cobertura de su cargo. Posteriormente, varios medios vieron como eran despojados de sus espacios de trabajo en la sede del departamento y entregados a otros conservadores.

Desde el Pentágono argumentan que estas nuevas restricciones tienen como objetivo prevenir filtraciones que perjudiquen la seguridad nacional y de las acciones del departamento.

Sobre The New York Times

The New York Times (NYT), fundado en 1851, es uno de los periódicos más influyentes del mundo y referente global del periodismo de calidad. Conocido por su lema “All the News That’s Fit to Print” (Todas las noticias valen la pena imprimir), ha ganado 132 premios Pulitzer, más que cualquier otro medio. Su cobertura profunda en política, economía, cultura y conflictos internacionales marca agenda mundial.

En la era digital, el NYT lidera la transición exitosa al modelo de suscripción, con más de 10 millones de suscriptores en 2025. Mientras que investigaciones —como los Papeles del Pentágono o los abusos de Harvey Weinstein— han cambiado leyes y derribado poderosos.

Al NYT lo consideran “periódico de referencia” (newspaper of record) de Estados Unidos.