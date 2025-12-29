Thomas Müller analiza el Grupo E del Mundial 2026 y destaca a Ecuador como subcampeón sudamericano

El futbolista alemán Thomas Müller, de 36 años, declaró que avanzar del Grupo E del Mundial 2026 es “imprescindible” para Alemania, al referirse directamente a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao como rivales.

Müller, actualmente en el Vancouver Whitecaps de la MLS, subrayó la presión sobre la selección alemana tras eliminaciones prematuras en los dos últimos Mundiales y el nuevo formato que clasifica a los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros.

El Grupo E incluye a Alemania como cabeza de serie, junto a Costa de Marfil (campeón africano), Ecuador (segundo en las Eliminatorias Conmebol) y Curazao.

Análisis de los rivales

Müller expresó: “A primera vista, al leer los nombres de los rivales, es obvio que avanzar es imprescindible”. Sobre Curazao, comentó que es “un punto ciego en el mapa futbolístico”.

Respecto a los otros oponentes, fue más específico: “Con Costa de Marfil tenemos al campeón africano y con Ecuador al subcampeón de la fase clasificatoria sudamericana”.

El veterano delantero, campeón del mundo en 2014 y medallista de oro en 2010, reiteró: “Avanzar es, de nuevo, imprescindible”, considerando el formato ampliado del torneo con 48 equipos.

El duelo clave contra Ecuador

El partido entre Ecuador y Alemania closingá la fase de grupos el jueves 25 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, con inicio a las 16h00.

Este encuentro será el tercero del Grupo E para ambos equipos. Alemania debutará el 14 de junio ante Curazao en Houston y jugará el 20 de junio contra Costa de Marfil en Toronto.

Ecuador enfrentará primero a Costa de Marfil el 14 de junio en Philadelphia y luego a Curazao el 20 de junio en Kansas City.

Müller y el Mundial

Müller, con una extensa carrera en el Bayern Múnich hasta 2025, se incorporó al Vancouver Whitecaps en agosto de 2025, con contrato hasta finales de ese año y opción activada para 2026.

Aunque retirado de la selección alemana tras la Eurocopa 2024, sus declaraciones reflejan el análisis de un histórico con 121 partidos internacionales.

En la misma entrevista, Müller también comentó sobre el posible impacto de Lionel Messi en Argentina para el Mundial 2026, pero enfatizó la obligación de Alemania en su grupo.

El Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio en el mismo MetLife Stadium.