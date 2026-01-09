COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Mundial de Fútbol 2026

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

TikTok se consolida como aliado estratégico de la FIFA y se convierte en la primera plataforma preferente para la Copa Mundial de 2026, con cobertura exclusiva, contenido original y experiencias interactivas para millones de aficionados.
TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026.
FIFA y TikTok sellan un acuerdo histórico para ofrecer la cobertura más cercana del Mundial 2026.
TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026.
FIFA y TikTok sellan un acuerdo histórico para ofrecer la cobertura más cercana del Mundial 2026.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La red social TikTok se convertirá en la primera plataforma preferente de la FIFA con una iniciativa que refuerza la colaboración directa entre la red social y la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así, la plataforma ofrecerá una cobertura exhaustiva del torneo, con más contenido original y mayor integración digital.

Además, TikTok se posicionará como el principal punto de encuentro para aficionados y creadores durante el Mundial. De esta manera, la FIFA busca ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias a través de formatos innovadores y dinámicos.

TikTok y FIFA sellan un acuerdo histórico para el Mundial 2026

Este acuerdo sin precedentes surge tras el éxito de la colaboración entre la FIFA y TikTok durante el Mundial femenino 2023, que acumuló miles de millones de visualizaciones. Según un comunicado oficial, ese impacto impulsó a ambas organizaciones a profundizar su alianza estratégica.

El convenio estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a TikTok integrar contenido exclusivo del torneo. Por ello, la plataforma reforzará su papel como canal oficial de información, entretenimiento y participación digital durante la cita mundialista.

Contenido exclusivo, transmisiones y monetización en TikTok

El acuerdo brindará oportunidades únicas a los titulares de los derechos audiovisuales del Mundial. Entre ellas, destaca la posibilidad de retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar videos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA para TikTok.

Asimismo, las cadenas de retransmisión podrán monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios premium dentro de la plataforma. Paralelamente, TikTok aplicará políticas estrictas contra la piratería para proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA.

FIFA apuesta por TikTok para llegar a más aficionados

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, explicó que el objetivo central es ampliar el alcance del torneo. “Compartir la pasión por el Mundial con el mayor número posible de aficionados”, señaló.

“No se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, afirmó el directivo, destacando el alcance global de la red social.

Centro de información y experiencia interactiva para los fans

El acuerdo se centrará en un Centro de Información específico del torneo, que integrará contenido temático de TikTok durante toda la competición. Este espacio funcionará como un punto de encuentro digital potenciado por GamePlan, la herramienta lanzada por la plataforma.

Gracias a esta función, los aficionados podrán acceder a contenidos exclusivos de las 48 selecciones, consultar información sobre partidos y venta de entradas, además de disfrutar incentivos como pegatinas, efectos personalizados y funciones de gamificación.

