Todo apunta a que Javier Burrai llegará al Guayaquil City para ser parte del proyecto 2026

Guayaquil City encara el mercado de fichajes con la intención de construir un plantel más sólido para la temporada 2026. La dirigencia apunta a nombres determinantes que aporten experiencia inmediata y eleven el rendimiento colectivo tras un ciclo marcado por irregularidades que dejaron lecciones claras dentro del club.

En ese proceso, crece la expectativa por la posible incorporación de Javier Burrai, arquero de destacada trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Su nombre tomó fuerza en las últimas horas y fuentes cercanas al club señalan que el guardameta se convertirá en uno de los refuerzos principales del proyecto ciudadano.

El interés por Burrai responde a la necesidad de consolidar una última línea más segura. El portero, recordado por su paso en Barcelona SC, aportaría liderazgo y personalidad en un sector del campo que requiere voz y orden. Además, coincidiría nuevamente con Damián Díaz, con quien compartió vestuario y formó parte de momentos clave en el club torero.

El City mezcla juventud y experiencia

Este posible fichaje también permitiría estructurar una dupla estratégica en el arco. La combinación entre la jerarquía de Burrai y la proyección de Gilmar Napa ofrecería equilibrio entre madurez y crecimiento. Ese es un factor que Guayaquil City considera esencial para sostener su plan competitivo de largo plazo.

JC Radio Sports adelantó que la operación figura entre los primeros movimientos del club en un mercado que promete más novedades. La institución analiza perfiles con recorrido, convencida de que la experiencia puede acelerar la adaptación del grupo a los desafíos de su retorno a la Serie A.

Burrai encaja en ese perfil. Su capacidad para manejar tiempos, ordenar a la defensa y transmitir seguridad en instancias de presión lo posiciona como un elemento clave para un equipo que busca dejar atrás campañas irregulares y recuperar estabilidad.

Guayaquil City ya se encuentra en fase de preparación con vistas a una temporada que exigirá consistencia desde el inicio. La llegada de Díaz generó un impulso en el plantel y la inminente incorporación de Burrai refuerza la idea de iniciar 2026 con un proyecto sólido, ambicioso y capaz de competir ante los rivales más exigentes de la categoría.

Con estas decisiones, la institución apunta a construir un plantel que combine juventud, jerarquía y liderazgo.