¡Todo se definirá en el Jocay! Juventud Italiana empata en Milagro y mantiene vivo el sueño del ascenso

El club Juventud Italiana de Manta empató 2-2 ante Milagros FC en el partido de ida de los 16avos del Torneo de Ascenso Nacional. Este fue disputado la tarde del sábado 11 de octubre en el estadio Los Chirijos de Milagro, dejando abierta la llave para el duelo de vuelta el 18 de octubre en el estadio Jocay.

Un arranque intenso y errores decisivos

El encuentro comenzó con un golpe de efecto de los manabitas. Apenas al minuto 1, Adrián Guerrero aprovechó un error del portero Marcos Onofre, que no logró controlar un centro y dejó el rebote servido para el 1-0 de Juventud Italiana. Tras el gol, el equipo dirigido por Juan Andrés García intentó reaccionar.

Milagros FC adelantó líneas. Encontró el empate a los 30 minutos, cuando Steven Rosado aprovechó otro rebote del arquero visitante para poner el 1-1 transitorio. En el segundo tiempo, los locales mantuvieron el control del balón. Generaron las jugadas más claras. Un potente remate de Leonel “Cholo” Vaca estremeció el travesaño. Así se anticipó la remontada del cuadro milagreño.

Remontada local y reacción de Juventud Italiana

A los 74 minutos, una gran jugada individual de Vaca permitió a Stalin Sánchez anotar el 2-1 parcial para Milagros FC. Esto encendió la celebración en las gradas del estadio Los Chirijos. Sin embargo, el equipo manabita no bajó los brazos. A los 82 minutos, un nuevo error del arquero Onofre permitió que Jostin Valencia marcara el 2-2 definitivo, sellando un resultado que deja la serie abierta y con ventaja anímica para los visitantes.

El conjunto de Manta apostó por el orden defensivo y los contragolpes. Los locales insistieron hasta el final, sin lograr romper la igualdad. Con este resultado, Juventud Italiana llega invicto a la fase de definición.

La definición será en el estadio Jocay

El partido de vuelta se disputará el sábado 18 de octubre en el estadio Jocay de Manta, donde los dirigidos por Juan Andrés García buscarán sellar su paso a los octavos de final del Torneo de Ascenso Nacional. Juventud Italiana es uno de los tres equipos manabitas que se mantienen en competencia por alcanzar un cupo en la Serie B del fútbol ecuatoriano.

En la misma jornada, Liga de Portoviejo venció 2-1 a Búhos ULVR en el estadio Reales Tamarindos. Mientras tanto, Liga del Carmen enfrentará mañana a Atlético Samborondón en el Alejandro Ponce Noboa. El torneo de Ascenso Nacional continúa generando expectativa entre las hinchadas manabitas, que ven en estos resultados una oportunidad para el resurgimiento del fútbol provincial en el ámbito profesional.