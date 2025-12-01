Todo sicario tiene un espacio asegurado en la Cárcel del Encuentro, aseguró el ministro John Reimberg

Un nuevo operativo para trasladar internos hacia la Cárcel del Encuentro se organiza para la próxima semana. Esta prisión de máxima seguridad ubicada en Santa Elena tiene capacidad para 800 personas y todavía no opera al límite. El Gobierno acelera su ocupación para fortalecer el control penitenciario y reorganizar el sistema.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que más internos ingresarán al complejo en los próximos días. La medida forma parte del plan nacional que busca reducir el hacinamiento, aumentar la seguridad y enfrentar delitos violentos vinculados a organizaciones criminales.

John Reimberg: “Todo sicario tiene un espacio asegurado en la Cárcel del Encuentro”

Durante una entrevista radial, Reimberg señaló que toda persona relacionada con delitos de sicariato será enviada directamente a este centro penitenciario. Aseguró: “Todo sicario que cometa hoy un delito le aseguro un espacio en la Cárcel del Encuentro”, al destacar que el Gobierno no permitirá que estos implicados ingresen a otros recintos.

El ministro enfatizó: “Si hoy agarramos a quien cometió un sicariato ayer, va a la Cárcel del Encuentro; ya no van a ir a otra cárcel del país. Si lo cojo en el Oriente, va a ir a Santa Elena”. Con esta estrategia, el Estado busca centralizar a los reos más peligrosos en un solo complejo con vigilancia reforzada.

La Cárcel del Encuentro incrementará su operatividad en 15 a 18 meses

Reimberg explicó que el centro avanza en trabajos internos que permitirán operar a su máxima capacidad dentro de un plazo de entre 15 y 18 meses. Esta fase incluye mejoras tecnológicas, actualización de sistemas de control y ampliación de zonas de seguridad.

En paralelo, indicó que la readecuación de La Roca iniciará en las próximas semanas. El Gobierno considera este recinto como un componente clave para alojar a personas con alto riesgo, mientras moderniza toda la infraestructura penitenciaria del país.

Gobierno proyecta una megacárcel para más de 15.000 internos

Como parte de la segunda fase del plan penitenciario, el Gobierno construirá una megacárcel con capacidad para más de 15.000 reos. Aunque Reimberg no detalló la provincia, comentó que el complejo se ubicará lejos de centros poblados y contará con zonas de seguridad amplias para evitar riesgos.

Agregó que el diseño ya está listo, la maqueta ya la vio y el lugar también. Este proyecto busca descongestionar el sistema penitenciario, que actualmente registra más de 35.000 internos, alrededor de 3.000 más que hace dos años.

Sistema judicial bajo cuestionamientos y lucha contra la reincidencia

El ministro destacó que la efectividad de la lucha contra el crimen depende también del sistema de justicia. Lamentó que algunos detenidos recuperen su libertad poco después de su captura, lo que afecta la operatividad policial y la respuesta estatal frente a organizaciones criminales.

A pesar de esas dificultades, Reimberg aseguró que las fuerzas de seguridad continuarán deteniendo a quienes reinciden en delitos. Afirmó que el Gobierno de Ecuador mantiene operativos permanentes en todas las provincias para enfrentar el crimen organizado y reforzar la seguridad nacional. (07)