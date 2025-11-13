Trabajador de un taller de motos fue asesinado a tiros en la parroquia Eloy Alfaro, en Manta

Al trabajador de un taller de motocicletas lo asesinaron de al menos cinco disparos este jueves 13 de noviembre a las 15h00. El hecho ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Sicarios llegaron hasta la calle 319 y avenida 216 y le dispararon en varias ocasiones a la víctima. El cadáver quedó tendido junto a la puerta principal del establecimiento y ante la mirada de los transeúntes.

Con este crimen ascendió a 457 el número de muertes violentas registradas en lo que va del año en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó. La víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, laboraba en el taller cuando llegaron los atacantes. Estos les propinaron varios disparos antes de huir. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Manta acudieron al sitio y confirmaron la ausencia de signos vitales en el hombre.

Trabajador de taller es la víctima mortal

Dos mujeres, presuntamente familiares o conocidas, llegaron al lugar y se desconsolaron llorando junto al cuerpo, según testigos presenciales. Agentes de la Policía, en coordinación con servicios de inteligencia y criminalística, acordonaron la zona para recolectar evidencias. En el lugar se recabaron varios casquillos de bala y posibles grabaciones de cámaras de seguridad cercanas.

El cadáver lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia, que determinará la causa exacta de muerte y el calibre de las armas utilizadas. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan sospechosos detenidos ni un móvil claro, aunque las investigaciones apuntan a posibles vínculos con disputas locales en un área de alta conflictividad.

Bandas organizadas dedicadas al narcotráfico

La parroquia Eloy Alfaro, considerada por la Policía Nacional como el sector más violento de Manta, ha registrado más de 100 crímenes este año, incluyendo homicidios, extorsiones y balaceras. Esta zona, con una población de aproximadamente 45 mil habitantes, concentra el 22% de los incidentes delictivos en el cantón, según datos del Ministerio del Interior.

El aumento de violencia en Manabí se atribuye a la expansión de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y sicariato, que operan en puertos como Manta. Ecuador enfrenta una escalada de homicidios durante más de una década. Manta, con 250 mil habitantes, ha visto un repunte del 40% en muertes violentas, impulsado por la porosidad de sus costas para el tráfico ilícito. (17)