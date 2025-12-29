Trabajadores de Bio City denuncian amenazas y piden control en planta de procesamiento en Santo Domingo

Trabajadores del consorcio Bio City denunciaron amenazas y presuntas irregularidades operativas, mientras el Municipio de Santo Domingo aclaró su rol contractual y el estado de pagos.

Trabajadores del Consorcio Bio City, encargado de la recolección de basura en Santo Domingo, denunciaron amenazas y hechos violentos en los últimos días, al intentar exponer inconformidades laborales; el Municipio respondió que los pagos están al día y que los conflictos internos competen a la empresa privada.

Denuncias de trabajadores de Bio City

Los empleados del consorcio, aliado estratégico del Municipio de Santo Domingo, informaron que enfrentan amenazas, incluso con armas de fuego, por hacer públicas sus quejas. Según los denunciantes, estos hechos generan temor entre el personal que presta un servicio esencial para la ciudad.

Indicaron que tenían previsto paralizar actividades este lunes para reiterar reclamos. Afirmaron que uno de los puntos, relacionado con atrasos salariales, ya fue subsanado, aunque sostienen que persisten presiones y advertencias por denunciar.

Los trabajadores señalaron que la situación afecta la continuidad del servicio de recolección, debido al clima de inseguridad. Aseguraron que su labor resulta clave para la salubridad urbana y pidieron garantías para ejercerla sin amenazas.

Denuncias sobre la planta de procesamiento

En su exposición a medios, los empleados también cuestionaron el control en la planta de procesamiento. Alegaron que se cargarían escombros y materiales de rechazo para incrementar el peso, lo que, según ellos, distorsiona los procesos.

Mencionaron ejemplos como tallos de plátano y otros residuos no domiciliarios. Añadieron que existiría un cobro adicional vinculado a estas prácticas, situación que, afirman, debe ser revisada por las autoridades competentes, entre ellas la Ep Const (Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo).

Los denunciantes dijeron sentirse vigilados y amenazados con despidos. Aseguraron que estas acciones buscan frenar reclamos internos y públicos, lo que incrementa la preocupación diaria del personal operativo.

Respuesta del Municipio y marco contractual

El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, respondió que el modelo de gestión permite contratar un aliado estratégico, en este caso el consorcio Bio City. Aclaró que la relación municipal se limita al cumplimiento del contrato.

Explicó que los conflictos internos entre la empresa y sus trabajadores corresponden a la empresa privada. Señaló que, durante la calificación de la oferta, se evaluaron valores, precio y solvencia profesional y económica.

El alcalde sostuvo que el Municipio aplica la ley de forma directa y que exige el cumplimiento contractual. Añadió que la empresa se comprometió a solventar su responsabilidad social, incluida la gestión de su personal.

Antecedentes y estado de pagos

La semana pasada, los trabajadores realizaron un plantón para rechazar atrasos en sus sueldos. De acuerdo con la información oficial, esa situación fue resuelta posteriormente.

El Municipio informó que se encuentra al día en la planilla de noviembre de 2025. Reiteró que continuará supervisando el servicio contratado, sin intervenir en disputas laborales internas.

Mientras tanto, los trabajadores solicitaron protección y verificación de las denuncias. Pidieron que se garantice un entorno seguro para mantener la recolección de residuos sin interrupciones. El Consorcio Bio City no se ha pronunciado al respecto (5).