Tragedia en Daule: Asesinan a una mujer después de asistir al sepelio de Mario Pineida, exjugador de Barcelona SC

Una ciudadana, identificada como Narcisa de Jesús O. S., perdió la vida de manera trágica tras haber participado en las honras fúnebres de Mario Pineida, el joven futbolista, quien jugaba en Barcelona SC fue asesinado días atrás. La víctima se disponía a abandonar las inmediaciones del campo santo cuando fue interceptada por sujetos desconocidos que terminaron con su existencia de forma inmediata, generando un escenario de caos y desesperación entre los presentes que aún lloraban la partida del influencer local en este sector del Guayas.

El ataque ocurrió con una precisión quirúrgica que dejó poco margen de reacción a quienes acompañaban a la fallecida. Según los reportes preliminares, Narcisa de Jesús se encontraba en el interior de un vehículo de color blanco al momento en que se produjo la ráfaga de disparos que impactaron su cuerpo. La presencia de Mario Pineida en la memoria de los asistentes se vio súbitamente desplazada por el estruendo de las balas y los gritos de quienes presenciaron cómo la mujer quedaba sin signos vitales dentro del automotor, marcando un episodio de violencia extrema que ha dejado a la comunidad de Daule sumida en una profunda incertidumbre.

Detalles del violento ataque en los exteriores del cementerio

Los testigos del suceso relataron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta, medio de transporte que facilitó su aproximación y posterior escape por las calles aledañas un cementerio del cantón Daule, provincia del Guayas. Al parecer, los sicarios esperaron el momento exacto en que la mujer abandonaba el lugar donde se rendía tributo a Mario Pineida para perpetrar el crimen. La balacera no solo cobró la vida de Narcisa de Jesús, sino que también dejó a otra persona herida, quien tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica especializada tras el atentado sufrido a plena luz del día.

La conmoción se apoderó de los familiares y amigos que minutos antes daban el último adiós a Mario Pineida, pues no daban crédito a que la muerte volviera a hacerse presente en un espacio destinado al duelo. La policía nacional fue alertada de inmediato sobre el suceso, desplegando un contingente de uniformados para asegurar la zona y evitar que la escena fuera contaminada por la multitud que se agolpaba alrededor del carro blanco. Los peritos comenzaron a recolectar las primeras evidencias, mientras los ciudadanos expresaban su temor ante el nivel de inseguridad que se vive actualmente en las rutas principales de este cantón ecuatoriano.

Investigaciones policiales y recolección de indicios balísticos

Personal de Criminalística y de la Dinased arribó al sitio para iniciar los procedimientos legales correspondientes y el levantamiento del cadáver. Los agentes especializados en escenas del crimen se enfocaron en la búsqueda de restos balísticos que permitieran identificar el tipo de armamento utilizado en contra de la mujer que asistió al funeral de Mario Pineida. Cada casquillo encontrado en el pavimento fue debidamente marcado y custodiado, formando parte de la cadena de custodia que servirá para las indagaciones que la Fiscalía llevará a cabo para esclarecer las motivaciones detrás de esta muerte violenta que ha consternado a todo el país.

El vehículo blanco, que presentaba múltiples orificios causados por los proyectiles, fue analizado minuciosamente por los expertos para hallar huellas o rastros de los perpetradores. La sombra de la tragedia de Mario Pineida parece extenderse, ya que este nuevo asesinato ocurre apenas 48 horas después de que el futbolista fuera victimado carnicería. La labor policial se ha intensificado en la zona para tratar de dar con el paradero de los ocupantes de la moto, mientras el cuerpo de la occisa era trasladado a la morgue para realizarle la autopsia de ley, bajo un estricto protocolo de seguridad. (04)