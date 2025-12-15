Tragedia en Machala: bombero acudió a atender una emergencia y la víctima era su propio hermano

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 13 de diciembre, en la avenida Bolívar Madero Vargas de Machala, provincia de El Oro, dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años. El hecho que conmocionó a la ciudad al confirmarse que uno de los bomberos que acudió a la emergencia era su hermano.

La alerta se registró alrededor de las 22h00, cuando unidades de emergencia recibieron el reporte de un fuerte siniestro vial en una de las arterias principales de Machala. Al llegar al sitio, los equipos constataron una escena de alto impacto.

En la calzada se encontraba una motocicleta Suzuki de color rojo, severamente dañada tras colisionar contra un camión recolector de basura que se hallaba estacionado en el parterre central, según la información preliminar levantada por los agentes de tránsito.

A varios metros del punto de impacto fue localizado el cuerpo del conductor, quien habría salido expulsado de la motocicleta producto de la colisión. El joven no presentaba signos vitales al momento de la evaluación inicial.

Un reconocimiento inesperado

Entre el personal del Cuerpo de Bomberos de Machala que acudió a la emergencia se encontraba un uniformado que, cumpliendo con el protocolo, se acercó a verificar el estado de la víctima. Fue entonces cuando se produjo el reconocimiento.

El fallecido fue identificado como Owen José Cruz Ramón, de 19 años, hermano del bombero que participaba en el operativo de rescate. La confirmación generó un momento de profundo impacto emocional en el lugar.

Testigos relataron que el ambiente habitual de sirenas, radios y procedimientos dio paso a un silencio marcado por el dolor, mientras compañeros del rescatista y personal policial brindaban apoyo ante la situación.

Reacciones y llegada de familiares

Minutos después del accidente, familiares del joven comenzaron a llegar al sitio, lo que incrementó la carga emocional del procedimiento. La escena estuvo marcada por expresiones de dolor, incredulidad y llanto, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y unidades especializadas realizaron la fijación de indicios, levantamiento de información y control del tránsito, con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre la dinámica exacta del accidente. Sin embargo, se analizan factores como la posición del camión recolector, la velocidad y las condiciones de la vía.

Pronunciamiento institucional

La mañana de este domingo 14 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de Machala emitió una nota de pesar. En la nota expresó su solidaridad con la familia del joven fallecido y, de manera especial, con sus integrantes que forman parte de la institución.

En el comunicado, la entidad manifestó su acompañamiento a sus miembros, hermano y sobrino de la víctima, quienes enfrentan una pérdida en circunstancias particularmente complejas, al haber intervenido en el hecho en cumplimiento de su deber (12).