Transporte municipal de Quito operará hasta la 01h00 por el concierto de Shakira

El Municipio de Quito extenderá el horario del transporte municipal hasta la 01h00 del miércoles 12 de noviembre por el último concierto de Shakira en el Estadio Atahualpa.

El alcalde Pabel Muñoz anunció que el Sistema de Transporte Municipal de Quito —Metro, Trolebús y Ecovía— operará hasta la 01h00 del miércoles 12 de noviembre de 2025, debido al último concierto de Shakira en el Estadio Olímpico Atahualpa, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes.

Extensión del horario para el retorno seguro

La Alcaldía de Quito dispuso que los sistemas de transporte público municipales mantengan horarios extendidos de servicio por tercera noche consecutiva. La decisión busca facilitar el regreso de miles de asistentes al concierto que marca el cierre de la gira de la artista colombiana en la capital.

Según informó Pabel Muñoz, la medida ha sido coordinada entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros (EPMTP) y el Metro de Quito, garantizando operaciones seguras y eficientes tras el evento masivo.

Durante los dos conciertos anteriores, el Municipio aplicó el mismo operativo, lo que permitió agilizar la evacuación del público y reducir la congestión vehicular en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa.

Detalles operativos del Trolebús y la Ecovía

El Trolebús continuará con su operación especial hasta las 00h40, con paradas habilitadas en Quitumbe, Mayorista, El Recreo, Santo Domingo, El Ejido, La Colón, Estadio y El Labrador.

Por razones de seguridad, la parada Naciones Unidas de la Ecovía permanecerá suspendida, ya que se encuentra dentro del perímetro de seguridad del estadio. En su lugar, los usuarios podrán acceder al servicio desde las estaciones San Martín (Plaza Argentina) y Guamaní.

La Ecovía mantendrá su horario regular con tres biarticulados adicionales disponibles al final del espectáculo para atender la demanda de retorno. Además, la Estación Río Coca reforzará el circuito Intraterminales Río Coca–El Labrador, con intervalos de salida cada dos minutos, garantizando fluidez y capacidad de respuesta.

Metro de Quito, la opción más usada por los asistentes

El Metro de Quito será una de las principales opciones para quienes asistan al concierto. Los usuarios podrán ingresar o salir por las estaciones Iñaquito —ubicada en la intersección de avenidas Naciones Unidas y Japón— y Carolina, entre Eloy Alfaro y República, ambas cercanas al estadio.

Durante las dos primeras noches de espectáculo, el Metro registró un incremento de cerca de 70.000 viajes adicionales. Esto representa un 25 % más que la afluencia promedio de fin de semana. Este aumento evidencia la preferencia ciudadana por el transporte subterráneo debido a su rapidez y seguridad.

La EPMTP reportó que más de 290.000 personas utilizaron el Trolebús y la Ecovía durante el primer concierto.

Movilidad coordinada y seguridad en los alrededores

El Municipio de Quito, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional, implementó un plan de movilidad y control vial. Éste se ejecutará en las inmediaciones del Estadio Olímpico Atahualpa.

Este operativo incluye cierres temporales, desvíos controlados y asistencia a peatones en las principales intersecciones. Además, se mantiene la presencia de agentes de tránsito y personal de seguridad municipal para garantizar un retorno ordenado y sin incidentes.

El alcalde Muñoz reiteró su llamado a los asistentes a utilizar el transporte público. Además de evitar el uso de vehículos particulares, para reducir la congestión y mejorar la seguridad en los alrededores del estadio.