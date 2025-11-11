Tras 48 horas de búsqueda encuentran prendas de menor desaparecido en el cerro Puñay

Este martes 11 de noviembre y tras dos días de intensa búsqueda, familiares de Lucas Campaña Pérez, encontraron su mochila y su chompa. Se trata del niño de 11 años desaparecido en el cerro Puñay, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Ambas prendas las portaba en el momento en que lo vieron por última vez, tras perderse en el cerro. Hasta el momento no se ha encontrado rastro de su paradero.

El hecho ocurrió el sábado 9 de noviembre cuando la familia Campaña realizaba una excursión y acampada en el cerro Puñay. Según relato de la madre a medios locales, luego de preparar el descenso, decidieron subir nuevamente a un sector más alto para tomar fotografías. “Estábamos tomándonos una foto, mi bebé estaba a dos metros de mí, acostado en el césped. En un segundo desapareció”, declaró la progenitora.

La búsqueda continúa en el cerro Puñay

Tras constatar su ausencia, los familiares iniciaron la búsqueda inmediata en la zona alta, pero no hallaron indicios. Alrededor de las 23h00 del mismo sábado, el Cuerpo de Bomberos de Riobamba se incorporó a las labores, que se extendieron sin resultados positivos. Las prendas se encontraron este martes 11 de noviembre en un sector elevado y alejado del punto donde se vio por última vez al menor.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran la mochila y la chompa negra que Lucas portaba el día de la excursión en el cerro Puñay. Las operaciones de búsqueda continúan activas con la participación del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, que realiza sobrevuelos con drones en la parte alta del cerro Puñay. Personal de la Cruz Roja Ecuatoriana brinda apoyo logístico, hidratación y atención prehospitalaria a los rescatistas.

Las condiciones complican las labores de rastreo

Desde el 10 de noviembre se incorporaron guías locales conocedores del terreno, así como funcionarios de la Tenencia Política y la Junta Parroquial de la zona. Ellos coordinan acciones con la Policía Nacional y el ECU 911. El cerro Puñay, ubicado a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar y de difícil acceso por su topografía rocosa y vegetación densa, presenta condiciones climáticas variables que complican las labores de rastreo.

Las autoridades mantienen activado el protocolo de búsqueda de persona desaparecida y no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Hasta el cierre de esta edición, no existe pronunciamiento oficial sobre el hallazgo de las prendas ni avances adicionales en la ubicación del menor. Cuando el clima lo permite se utiliza hasta un helicóptero en las labores de búsqueda del menor en el Cerro Puñay.