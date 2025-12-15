Tras obra en la calle Venezuela, ciudadanos exigen atención a vías deterioradas en Santo Domingo

El asfaltado récord de la calle Venezuela reactivó el debate ciudadano en Santo Domingo sobre la priorización de obras viales y el estado crítico de otras calles.

Luego de que el Municipio de Santo Domingo concluyera en tiempo récord el asfaltado de la calle Venezuela, ciudadanos expresaron en redes sociales, durante diciembre de 2025, su preocupación por otras vías deterioradas que aún no reciben intervención municipal.

Obra concluida y reacción ciudadana

La calle Venezuela, conocida popularmente como la “calle del Colesterol”, fue intervenida recientemente por la administración municipal, generando amplia visibilidad en plataformas digitales. El alcalde Wilson Erazo ofreció terminar el asfaltado en 72 horas y lo hizo en 60.

Tras la culminación de los trabajos, usuarios comenzaron a señalar la existencia de otras vías con condiciones más críticas que, según afirman, llevan años sin mantenimiento integral.

Los reclamos ciudadanos se centran en la necesidad de una intervención equitativa, especialmente en sectores barriales con alta circulación vehicular y peatonal.

Calles señaladas por la comunidad

Entre las vías mencionadas por los moradores constan la calle Tiputini, en el tramo comprendido entre el río Pastaza y la calle Ejército Ecuatoriano.

También se citan la calle Pablo Neruda, que conecta las cooperativas Abdón Calderón y Nuevo Santo Domingo, además de la calle José Martí.

A estas se suma la calle Luis Valencia, desde el río Toachi hasta la calle Segundo Cueva Celi, que, según los habitantes, no recibe intervención desde hace varios años.

Adoquinado en el centro urbano

Los reclamos incluyen, además, al menos 15 calles adoquinadas en el centro de Santo Domingo, cuyos materiales presentan desgaste significativo.

Los moradores cuestionan por qué estas vías no se incluyen en procesos de asfaltado o rehabilitación integral, pese a su ubicación estratégica.

La ciudadanía compara estos casos con la rapidez y capacidad técnica demostrada en la calle Venezuela.

Respuesta del alcalde Wilson Erazo

Ante las críticas, el alcalde Wilson Erazo aseguró que las obras viales responden a una programación técnica y presupuestaria definida.

El burgomaestre señaló que su administración ha gobernado un periodo marcado por limitaciones, incluidas las consecuencias de la pandemia, que redujo tiempos efectivos de gestión.

Erazo afirmó que su compromiso es no entregar la ciudad en peores condiciones de las que recibió, como ocurrió, según dijo, con varias avenidas deterioradas.

Planificación y financiamiento

El alcalde explicó que varias intervenciones viales forman parte de un préstamo con el Banco del Estado, que contempla obras como nuevas cubiertas y rehabilitación de vías principales.

Según la autoridad, la prioridad se centra en calles de mayor tráfico, especialmente aquellas por donde circula el transporte público urbano.

También se prevé intervenir vías en cooperativas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la planificación anual.

Proyección para 2026

El Municipio anunció que al menos 100 calles serán intervenidas en 2026, un plan que ya consta en el presupuesto municipal.

Erazo indicó que la administración cuenta con tecnología, maquinaria y planificación, pero subrayó que la ejecución depende del pago oportuno de impuestos prediales.

El alcalde recalcó que los recursos recaudados se reinvierten en obras, incluidos combustibles, materiales y pagos a proveedores.

Obras hasta el final del periodo

Finalmente, el alcalde aseguró que, incluso con un presupuesto prorrogado, el Municipio mantendrá trabajos hasta el cierre de su gestión.

Erazo señaló que su administración proyecta dejar ejecutadas más de 1.500 obras.