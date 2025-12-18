Trasplantes de órganos en Ecuador: Los procedimientos de córneas y riñón lideran las estadísticas sanitarias del Indot

El panorama de la salud pública y la alta complejidad médica en el país muestra un comportamiento dinámico en el presente año. Según el más reciente informe estadístico técnico del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, se han realizado un total de 658 trasplantes de órganos en Ecuador. Esta cifra refleja el esfuerzo continuo del sistema sanitario nacional para responder a una de las demandas más críticas de la población: la necesidad de una segunda oportunidad de vida a través de procedimientos quirúrgicos de alta especialización. La actividad trasplantológica se ha mantenido constante, abarcando diversas tipologías que van desde tejidos oculares hasta órganos vitales sólidos.

Al desglosar la estadística del 2025, se evidencia una predominancia absoluta de los procedimientos de tejidos. El 61,25% de las intervenciones corresponden a trasplantes de córneas, con 403 casos registrados hasta noviembre. En segundo lugar, los procedimientos renales continúan siendo la columna vertebral de los trasplantes de órganos sólidos: se reportaron 116 trasplantes renales con donante cadavérico (17,63%) y 15 con donante vivo (2,28%). Es notable destacar la complejidad técnica alcanzada este año, evidenciada en la realización de un trasplante pulmonar, un evento médico que representa apenas el 0,15% del total pero que marca un hito en la capacidad resolutiva del sistema. Asimismo, se contabilizaron 14 trasplantes hepáticos y 13 cardiacos, demostrando que la infraestructura para intervenciones de alta complejidad sigue operativa.

Así se comportan los trasplantes de órganos en Ecuador

Para comprender la magnitud de estas cifras, es imperativo realizar un análisis comparativo con periodos anteriores. Si contrastamos los datos parciales de 2025 con el cierre total del año 2022, observamos un crecimiento sostenido. En todo el 2022 se realizaron 597 procedimientos, una cifra que ya ha sido superada por los 658 casos de los primeros once meses de 2025. En 2022, los trasplantes renales con donante cadavérico sumaron 149, mientras que las córneas alcanzaron las 338 unidades. Esta diferencia positiva sugiere una recuperación progresiva de la capacidad operativa post-pandemia y un fortalecimiento en la red de procura de órganos.

Sin embargo, al observar el comportamiento del año 2023, el escenario muestra que aún existe un margen de recuperación pendiente. El 2023 se consolidó como un año pico, cerrando con un total de 877 trasplantes a nivel nacional. Durante ese periodo, la actividad fue intensa, logrando 167 trasplantes renales con donante cadavérico y 35 hepáticos, cifras superiores a las proyecciones actuales de 2025. Los trasplantes de órganos en Ecuador experimentaron en 2023 un auge significativo, impulsado en gran medida por 537 trasplantes de córneas, estableciendo una vara alta para los años subsiguientes.

Cifras récord en el 2023

El año 2024, por su parte, funcionó como un periodo de transición con cifras robustas pero inferiores al récord de 2023. El cierre de 2024 reportó 797 trasplantes totales. Aunque superior al 2022, mostró un leve descenso frente al año previo. Un dato interesante de 2024 fue el volumen de trasplantes cardiacos, que alcanzó los 17 procedimientos, igualando la cifra de trasplantes hepáticos de ese mismo año. Comparativamente, los 13 trasplantes cardiacos registrados hasta noviembre de 2025 indican que la demanda cardiovascular se mantiene estable, aunque con una ligera tendencia a la baja si no se presentan casos adicionales en el último mes del año.

Importancia de estos procedimientos

Más allá de los números, la importancia de estos procedimientos radica en su impacto humano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trasplantes son a menudo la única vía para salvar la vida en casos de insuficiencias terminales, y la donación es un acto de solidaridad que permite restaurar funciones esenciales. La OMS enfatiza que, aunque las tasas mundiales han crecido, la disparidad entre la oferta de órganos y la demanda sigue siendo un reto crítico de salud global. En este contexto, los progenitores hematopoyéticos también juegan un rol vital; en 2025 ya suman 96 casos (14,59%), acercándose a los 101 casos totales reportados en 2023 y demostrando la consistencia en tratamientos para enfermedades de la sangre.

En conclusión, los trasplantes de órganos en Ecuador presentan en 2025 un balance positivo si se lo mide contra el año base de 2022, superando esa barrera con un mes de antelación. No obstante, el desafío para las autoridades sanitarias y la sociedad civil es retomar los niveles de crecimiento observados en 2023. La presencia de procedimientos complejos, como el trasplante pulmonar y la constancia en la donación de córneas, son indicadores de un sistema que no se detiene. Fomentar la cultura de donación sigue siendo la estrategia fundamental para reducir las listas de espera y transformar estas estadísticas frías en historias de vida renovadas.