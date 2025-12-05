Tres cantones se benefician con nuevas albarradas para acopio de agua

Un total de 270 familias rurales de Rocafuerte, Tosagua y Chone reciben nuevas albarradas para asegurar el acopio de agua en época invernal.

Los trabajos impulsados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) buscan garantizar agua almacenada, que será utilizada en el verano 2026. Este proyecto beneficia a pequeños productores que dependen del recurso hídrico para mantener sus cultivos.

Laura Londoño, directora distrital del MAGP en Manabí, resaltó que este aporte del Gobierno permite fortalecer la producción agrícola y la economía local. Señaló que el acceso al agua resulta esencial para el desarrollo del sector.

Para la construcción de las albarradas, la institución dispone de una retroexcavadora, puesta al servicio de los productores agropecuarios. Con este equipo se facilita el trabajo en zonas rurales donde el acceso a maquinaria es limitado.

Características de las albarradas

Las nuevas albarradas tienen una dimensión de 15 x 15 metros y una profundidad de tres metros, informó Londoño. Cada estructura permite almacenar cerca de 550 metros cúbicos de agua, destinada para cultivos de limón, papaya yuca, plátano, tomate y fréjol.

También se abastecen sembríos de pimiento, cacao y maracuyá, considerados productos de alta demanda en los mercados de la provincia. El MAGP destacó que estos reservorios permiten asegurar agua para diversas plantaciones durante el verano.

Fausto Sornoza, técnico del MAGP, indicó que antes de iniciar la construcción se realiza una inspección técnica y una socialización con los beneficiarios. Estas acciones buscan involucrar de forma directa a la comunidad.

La participación ciudadana forma parte del proceso para crear reservorios de agua, que permiten almacenar el líquido en invierno y utilizarlo en períodos secos. Según el MAGP, este método es clave para enfrentar la falta de agua en zonas rurales.

Testimonios de las comunidades

Narciso Vélez, habitante de la comunidad Mutre Adentro, en Tosagua, señaló que las albarradas son una alternativa efectiva para garantizar la dotación de agua. Las describió como “aljibes naturales a cielo abierto”.

Vélez agregó que estos reservorios permiten asegurar el líquido vital para la siembra y también para el consumo de los animales durante el verano. Destacó que este beneficio mejora las condiciones de producción en su localidad.

El morador agradeció el apoyo del Gobierno, canalizado a través del servicio que brinda el MAGP, institución responsable de la ejecución del proyecto. Afirmó que estas obras aportan a la estabilidad agrícola de las familias rurales.