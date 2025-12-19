Tres conciertos patrimoniales celebran la Navidad en iglesias históricas de Quito

El Instituto Metropolitano de Patrimonio presenta tres conciertos gratuitos con villancicos históricos y danzas patrimoniales en iglesias emblemáticas de Quito durante diciembre.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) organiza en Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2025, el ciclo “Navidad: voces y danzas patrimoniales”, con tres conciertos gratuitos en iglesias históricas, para poner en valor el patrimonio sonoro inmaterial del Distrito Metropolitano.

La iniciativa propone un espacio cultural para disfrutar en familia y, a la vez, honrar la memoria musical de la ciudad, mediante presentaciones en templos patrimoniales del Centro Histórico y del centro sur de Quito.

El primer concierto se realizará el viernes 19 de diciembre, a las 19h00, en la iglesia de La Compañía. El segundo tendrá lugar el sábado 20, a las 16h00, en la iglesia del Carmen Alto.

El ciclo concluirá el domingo 21 de diciembre, a las 12h15, en la iglesia de La Magdalena, una vez finalizada la eucaristía dominical, que inicia a las 11h30.

Villancicos coloniales y republicanos

El repertorio recoge villancicos coloniales y republicanos de los siglos XVIII, XIX e inicios del XX, considerados uno de los principales patrimonios sonoros quiteños.

Estas piezas son practicadas históricamente por religiosas de monasterios de clausura, y se conservan en cuadernos de partituras de alto valor musical y poético.

Entre los materiales destacan colecciones como “Cantos del Niño Jesús”, “Navidad” y “Adviento”, identificadas como algunos de los primeros cancioneros navideños de la ciudad.

Pastorelas: danza y tradición poco conocida

El programa incluirá, por segunda ocasión, un repertorio secular correspondiente a un género dancístico poco difundido: las pastorelas. La primera presentación se realizó en enero de 2025.

Las pastorelas son bailes de salón ejecutados alrededor del pesebre. Representaban el camino de los pastores y pastorcillas hacia Belén, junto a escenas simbólicas de tentación y resistencia.

Esta puesta en escena busca rescatar una expresión escénica casi desconocida, vinculada a las celebraciones navideñas tradicionales de Quito.

Acceso gratuito y actividades complementarias

El acceso es gratuito y abierto a todo público, hasta completar el aforo permitido en cada uno de los templos patrimoniales.

En los exteriores de las iglesias, el público podrá observar reproducciones de partituras inéditas, acompañadas de fichas técnicas, que explican su origen y valor histórico.

El viernes, las puertas de La Compañía, ubicada en García Moreno y Sucre, se abrirán a las 18h45. El ingreso permitirá una organización previa del público.

Organización artística y académica

El sábado, el ingreso al Carmen Alto, en García Moreno y Rocafuerte, será por el atrio, donde la Fundación Museos de la Ciudad desarrolla, desde las 10h00, el bazar navideño La Cajonea.

La dirección artístico-musical está a cargo del maestro Jorge Oviedo, mientras que la investigación musical está a cargo del musicólogo Juan Mullo, quien además presentará los contenidos.

Las coreografías de las pastorelas son desarrolladas por Agustín Llumiquinga. En escena participarán un ensamble de cámara y un grupo coral, integrados para esta propuesta patrimonial.