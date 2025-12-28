Tres presuntos integrantes de grupo criminal, detenidos por el asesinato de policías en Esmeraldas

Tres hombres, presuntos integrantes del grupo criminal Los Tiguerones, detenidos, dejó una serie de operativos policiales. Las diligencias se cumplieron tras el asesinato de dos policias y un estudiante universitario, en la provincia de Esmeraldas. El crimen de los dos policías ocurrió el miércoles 25 de diciembre de 2025, en el barrio 12 de Junio, frente al coliseo Nubia Villacís, durante un festejo comunitario.

Según investigaciones preliminares, el ataque armado lo perpetraron ocupantes de un vehículo que descendieron y dispararon múltiples veces contra las víctimas. El ataque iba dirigido a un individuo que se negó a unirse al grupo delictivo. A los policías fallecidos se los identificó como José L. E. J., cabo primero de la Subzona 23 Santo Domingo, y Robert M. M. S., cabo primero del Grupo Operacional Motorizado (GOM) de Esmeraldas.

Grupo criminal detrás de las muertes

En el mismo suceso, perdió la vida un joven universitario, quien además era futbolista. También resultaron heridas tres personas: un hombre de 19 años, presunto miembro de un grupo delictivo, una menor de edad y otro individuo. En la escena del crimen, los agentes recolectaron 42 vainas servidas, ingresadas como indicios balísticos para análisis forense.

Tras labores de inteligencia, la Dinased localizó un inmueble donde aprehendieron a alias Tuco, de 20 años, con antecedentes por tenencia y porte de arma de fuego. También se detuvo a alias Mily, de 19 años. Posteriormente, en el barrio La Guacharaca, en Esmeraldas, se detuvo a un tercer sujeto, de 18 años, también presunto integrante de Los Tiguerones, según información dada a conocer por la Policía.

Disputas territoriales y reclutamiento forzado

Los aprehendidos quedaron a disposición de la autoridad competente para iniciar los trámites legales. Aquello mientras prosiguen las investigaciones para identificar a otros posibles implicados. Este ataque se enmarca en el contexto de violencia relacionada con grupos de delincuencia organizada en Esmeraldas. Se trata de una provincia costera de Ecuador afectada por disputas territoriales y reclutamiento forzado.

Las autoridades presumen que el móvil del crimen fue la negativa de una de las víctimas a integrarse a Los Tiguerones, un grupo vinculado a actividades como extorsión y control de rutas. La Policía Nacional ha intensificado operativos en la zona para combatir estas estructuras, aunque persisten desafíos en la seguridad pública. En incidentes relacionados, en el hospital sur Delfina Torres falleció el comerciante de mariscos Segundo J. G. C., de 41 años.

Dos muertos en el hospital de Esmeraldas

Este último ciudadano resultó herido por arma de fuego el viernes anterior mientras trabajaba en su local en San Lorenzo del Pailón. La víctima presentó múltiples impactos en abdomen y tórax, y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de su deceso. Asimismo, en el hospital de Borbón, cantón Eloy Alfaro, ingresó Américo M. M., de 45 años, herido en un ataque a bala el mediodía del sábado 27 de diciembre de 2025.

El ciudadano falleció minutos después, durante preparativos para su traslado al hospital sur Delfina Torres. Familiares llevaron el cuerpo al barrio Torres Gemelas para el velatorio, sin permitir intervención policial, lo que complica las investigaciones. Estos hechos destacan la escalada de violencia armada en Esmeraldas, donde ataques similares han aumentado en los últimos meses, afectando a civiles y fuerzas del orden. (17)