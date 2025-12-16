COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Tres personas fueron asesinadas durante ataque armado en restaurante, en el sur de Quito

En el lugar de los hechos, personal especializado levantó al menos 15 casquillos. Las primeras pericias indican que se habrían utilizado pistolas calibre 9 milímetros.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tres personas asesinadas dejó un ataque armado ocurrido la noche del lunes 15 de diciembre en el sur de Quito.
En lo que va del año en el Ecuador se han registrado más de 7 mil muetes violentas, según la Policía. (Apifoto referencial)
Tres personas asesinadas dejó un ataque armado ocurrido la noche del lunes 15 de diciembre en el sur de Quito.
En lo que va del año en el Ecuador se han registrado más de 7 mil muetes violentas, según la Policía. (Apifoto referencial)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Tres personas asesinadas dejó un ataque armado ocurrido la noche del lunes 15 de diciembre en el sur de Quito. El hecho ocurrió aproximadamente a las 21h00 en las calles Julio Andrade y Duchicela, en el sector de Nueva Aurora. Hasta ese lugar llegaron dos sujetos armados, quienes ingresaron a un local de comidas y dispararon contra tres ciudadanos que se encontraban en el área de la cocina.

Fernando Torres, comandante del distrito Quitumbe de la Policía Nacional, señaló  que los atacantes ingresaron al establecimiento con cascos. Los dos sicarios llegaron y se dirigieron de manera directa contra las víctimas. “Se trató de un ataque selectivo. Los agresores fueron directamente contra las personas que se encontraban en el interior del local”, señaló la autoridad policial.

Las tres personas asesinadas a balazos

Las víctimas son tres hombres de entre 39 y 59 años de edad y solo uno de ellos registra antecedentes penales por el delito de robo. Una de las personas asesinadas era el propietario del local de comidas y las otras dos trabajaban en el establecimiento. De acuerdo con el reporte preliminar, los responsables del ataque se movilizaban en motocicletas, lo que facilitó su huida tras cometer el crimen.

En el lugar de los hechos, personal especializado levantó al menos 15 casquillos. Las primeras pericias indican que se habrían utilizado pistolas calibre 9 milímetros. Tras el ataque armado, la Policía Nacional activó unidades especializadas para asegurar la escena del crimen. Se realizó el levantamiento de los cuerpos, así como la recolección de indicios y otros elementos que permitan avanzar en la investigación.

Otros ataques a balazos en el sur de Quito

Torres indicó que el sector de Nueva Aurora cuenta con presencia policial permanente, debido a hechos delictivos y violentos registrados en los últimos meses. En este contexto, hace aproximadamente dos semanas, en una zona cercana, el propietario de una barbería resultó asesinado y un cliente quedó herido durante otro ataque armado.

Asimismo, hace cinco meses, tres personas fueron asesinadas dentro de una barbería en el sector de Caupicho, también en el sur de Quito. La Policía ha señalado que este tipo de crímenes estaría relacionado con disputas territoriales entre diferentes grupos delictivos. Sin embargo, en el caso del ataque registrado en Nueva Aurora, las investigaciones continúan y las autoridades no han determinado aún las causas específicas de los asesinatos. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO