Tres personas fueron asesinadas durante ataque armado en restaurante, en el sur de Quito

Tres personas asesinadas dejó un ataque armado ocurrido la noche del lunes 15 de diciembre en el sur de Quito. El hecho ocurrió aproximadamente a las 21h00 en las calles Julio Andrade y Duchicela, en el sector de Nueva Aurora. Hasta ese lugar llegaron dos sujetos armados, quienes ingresaron a un local de comidas y dispararon contra tres ciudadanos que se encontraban en el área de la cocina.

Fernando Torres, comandante del distrito Quitumbe de la Policía Nacional, señaló que los atacantes ingresaron al establecimiento con cascos. Los dos sicarios llegaron y se dirigieron de manera directa contra las víctimas. “Se trató de un ataque selectivo. Los agresores fueron directamente contra las personas que se encontraban en el interior del local”, señaló la autoridad policial.

Las tres personas asesinadas a balazos

Las víctimas son tres hombres de entre 39 y 59 años de edad y solo uno de ellos registra antecedentes penales por el delito de robo. Una de las personas asesinadas era el propietario del local de comidas y las otras dos trabajaban en el establecimiento. De acuerdo con el reporte preliminar, los responsables del ataque se movilizaban en motocicletas, lo que facilitó su huida tras cometer el crimen.

En el lugar de los hechos, personal especializado levantó al menos 15 casquillos. Las primeras pericias indican que se habrían utilizado pistolas calibre 9 milímetros. Tras el ataque armado, la Policía Nacional activó unidades especializadas para asegurar la escena del crimen. Se realizó el levantamiento de los cuerpos, así como la recolección de indicios y otros elementos que permitan avanzar en la investigación.

Otros ataques a balazos en el sur de Quito

Torres indicó que el sector de Nueva Aurora cuenta con presencia policial permanente, debido a hechos delictivos y violentos registrados en los últimos meses. En este contexto, hace aproximadamente dos semanas, en una zona cercana, el propietario de una barbería resultó asesinado y un cliente quedó herido durante otro ataque armado.

Asimismo, hace cinco meses, tres personas fueron asesinadas dentro de una barbería en el sector de Caupicho, también en el sur de Quito. La Policía ha señalado que este tipo de crímenes estaría relacionado con disputas territoriales entre diferentes grupos delictivos. Sin embargo, en el caso del ataque registrado en Nueva Aurora, las investigaciones continúan y las autoridades no han determinado aún las causas específicas de los asesinatos. (17)