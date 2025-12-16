COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Tribunal laboral condena al PSG a pagar $76,5 millones a Kylian Mbappé por salarios y primas impagos

Un tribunal laboral de París condenó al Paris Saint-Germain a pagar 76,5 millones de dólares a Kylian Mbappé por salarios, primas impagos.
Kylian Mbappé le gana demanda al Paris Saint-Germain (PSG).
El Consejo de prud’hommes de París condenó este 16 de diciembre de 2025 al Paris Saint-Germain (PSG) a pagar 61 millones de euros (aproximadamente 70,5 millones de dólares) a su exjugador Kylian Mbappé por salarios de abril, mayo y junio de 2024, primas éticas y de fichaje, así como vacaciones no abonadas, en el marco del litigio surgido tras la marcha libre del delantero al Real Madrid en el verano de 2024.

La sentencia, dictada por cuatro jueces del tribunal laboral francés, estima parcialmente las demandas de Mbappé y rechaza las del club. El fallo incluye ejecución provisional, por lo que el PSG debe efectuar el pago de inmediato, aunque puede apelar.

El conflicto se centra en el impago de retribuciones correspondientes a los últimos meses del contrato de Mbappé con el PSG.

Detalles del fallo judicial

El tribunal determinó que el PSG incumplió obligaciones contractuales al no abonar tres meses de salario, una prima ética y una prima de fichaje correspondientes a la temporada 2023-2024.

La cantidad base reclamada por impagos ascendía a 55 millones de euros, a la que se suman intereses y vacaciones, elevando el total a 61 millones de euros.

El PSG argumentó que Mbappé había renunciado verbalmente a estos pagos en un acuerdo de agosto de 2023, pero el tribunal rechazó esta defensa por falta de prueba escrita.

Reclamaciones rechazadas

Mbappé había demandado inicialmente 263 millones de euros, incluyendo recalificación de contrato temporal a indefinido, indemnización por despido improcedente y daños por acoso moral.

Todas estas pretensiones adicionales fueron desestimadas por el consejo de prud’hommes.

Por su parte, el PSG presentó una contrademanda por 440 millones de euros, alegando deslealtad contractual, daños y perjuicios, y pérdida de oportunidad de traspaso.

El club fue íntegramente desestimado en sus reclamaciones.

Origen del litigio

La disputa comenzó cuando Mbappé comunicó en 2023 su decisión de no renovar contrato, optando por salir libre en 2024. El PSG retuvo pagos como medida ante la marcha sin traspaso, invocando un supuesto acuerdo verbal para renunciar a primas. Instancias deportivas como la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) habían ordenado previamente el pago de los 55 millones, decisiones que el PSG recurrió.

El caso escaló al tribunal laboral tras agotar vías deportivas. La sentencia puede ser apelada ante la Cour d’appel de París.

Representantes de Mbappé declararon que el fallo confirma la aplicación del derecho laboral francés incluso en contratos de élite.

El PSG comunicó que ejecutará la sentencia, reservándose el derecho a apelar.

Esta resolución cierra parcialmente uno de los litigios más cuantiosos en la historia del fútbol europeo.

