Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Estados Unidos

Trump abre la puerta a una conversación con Maduro: «Si podemos salvar vidas y hacerlo por las buenas, bien»

El presidente de Venezuela habla de "coyuntura decisiva" para Venezuela y recalca que "está prohibido fallar".
Las palabras de Trump llegan después de que el propio Maduro hablara en una comparecencia ante cientos de seguidores de una "coyuntura decisiva" para Venezuela.
Donald Trump y su esposa en un acto previo al día de acción de gracias. Foto: X de la primera dama.
Las palabras de Trump llegan después de que el propio Maduro hablara en una comparecencia ante cientos de seguidores de una "coyuntura decisiva" para Venezuela.
Donald Trump y su esposa en un acto previo al día de acción de gracias. Foto: X de la primera dama.

La Marea

Redacción ED.

La Marea

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a una conversación con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto ante el aumento de las tensiones y los últimos bombardeos de Washington contra lanchas en el Caribe y el océano Pacífico. Aquello hace temer también con posibles operaciones militares contra el país sudamericano.

«Podría hablar con él, veremos», manifestó Trump ante la prensa. «Si podemos salvar vidas y si podemos hacerlo por las buenas, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, bien también», señaló. El mandatario estadounidense acusó a Caracas de «causar muchos problemas» a Washington y «enviar a millones de personas» al país norteamericano.

«Abrieron sus cárceles y mandaron a la gente a Estados Unidos. No estamos contentos con eso», enfatizó Trump, quien reiteró además sus acusaciones contra Venezuela por su presunto papel en operaciones de narcotráfico y señaló nuevamente al Tren de Aragua como una de las principales organizaciones criminales en la región.

Trump abierto al diálogo, pero con condiciones

Las palabras de Trump llegan después de que el propio Maduro hablara en una comparecencia ante cientos de seguidores de una «coyuntura decisiva» para Venezuela. «Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía», dijo.

«Que nadie se excuse. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida si es necesario», señaló el mandatario durante una concentración celebrada en la capital «en defensa de la soberanía».

«Si (Simón) Bolívar pudo construir siete cuerpos de Ejército para ver libre toda Sudamérica y garantizar la consolidación de la independencia de Centroamérica y más arriba, nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga», zanjó el presidente de Venezuela.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser un «payaso» con «ínfulas» y amenazó con «aniquilar» a aquellos que decidan atacar el país caribeño. «Se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir en Venezuela», aseveró, según informó la cadena de televisión de Venezuela Globovisión.

«Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree», aseguró, antes de reiterar que el «verdadero objetivo de la narrativa estadounidense es robar los recursos naturales de Venezuela con la excusa del cambio de régimen y las acusaciones sobre la existencia de una dictadura».

