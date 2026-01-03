Trump advierte a Petro de que debe “cuidarse la espalda” tras la captura de Maduro

El presidente de Donald Trump advirtió públicamente este sábado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al afirmar que debería “cuidarse la espalda”, luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense en Caracas, en un contexto de acusaciones relacionadas con narcotráfico regional.

Advertencia de Trump tras la operación en Venezuela

Durante una rueda de prensa en Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue consultado sobre la situación regional luego de la captura de Nicolás Maduro, confirmada por autoridades estadounidenses tras una operación militar en territorio venezolano. En su respuesta, Trump dirigió una advertencia directa al mandatario colombiano.

“Petro tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína. La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse la espalda”, afirmó Trump ante los medios, en declaraciones que fueron ampliamente difundidas por agencias internacionales y plataformas digitales.

Las palabras del presidente estadounidense se inscriben en una narrativa que su administración ha sostenido sobre la lucha contra el narcotráfico en América Latina, especialmente tras la detención de Maduro, a quien Washington vincula con estructuras criminales transnacionales.

Contexto: captura de Nicolás Maduro

La advertencia de Trump se produce pocas horas después de que Estados Unidos confirmara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por ese país de liderar el denominado “cártel de los soles”, una supuesta red de altos funcionarios implicados en el tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la información oficial difundida por Washington, la operación tuvo lugar en Caracas y culminó con el traslado de Maduro fuera de Venezuela para enfrentar cargos en tribunales estadounidenses. El hecho ha generado reacciones inmediatas en la región y ha elevado la tensión diplomática entre varios gobiernos latinoamericanos.

En este escenario, Colombia aparece mencionada de forma reiterada en los discursos estadounidenses como un punto clave en las rutas del narcotráfico, debido a su histórica condición de principal productor mundial de cocaína, según informes de organismos internacionales.

Respuesta de Gustavo Petro en redes sociales

Tras las declaraciones de Trump, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó desde su cuenta oficial en X, restando importancia a las advertencias del mandatario estadounidense. Su mensaje se publicó en respuesta a un periodista que destacaba la detención de Maduro como líder del llamado “cártel de los soles”.

“No estoy preocupado para nada”, escribió Petro de forma breve, sin hacer referencia directa a las acusaciones formuladas por Trump sobre presuntos laboratorios o fábricas de cocaína en Colombia.

La respuesta del presidente colombiano se difundió rápidamente y se interpretó como un intento de desescalar el tono del intercambio, en contraste con el lenguaje utilizado por el jefe de Estado estadounidense durante su comparecencia ante la prensa.

Antecedentes de las advertencias de Trump

Las declaraciones de este sábado no constituyen el primer señalamiento público de Donald Trump hacia Gustavo Petro. En diciembre pasado, el presidente estadounidense ya había advertido que el mandatario colombiano podría ser “el siguiente” después de Nicolás Maduro, en alusión a posibles acciones vinculadas a la política antidrogas de Estados Unidos.

En aquella ocasión, Trump sostuvo que su gobierno no toleraría a líderes que, según su criterio, no colaboren de manera efectiva en el combate contra el narcotráfico. Estas afirmaciones generaron entonces reacciones diplomáticas moderadas, sin que se produjeran rupturas formales entre Washington y Bogotá.

El nuevo episodio ocurre ahora en un contexto más delicado, marcado por una acción militar directa en Venezuela y por el impacto regional que ha tenido la detención del presidente venezolano.

Repercusiones regionales y cautela diplomática

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de Colombia no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre las declaraciones de Trump, más allá del mensaje publicado por Petro en redes sociales. Tampoco se han anunciado medidas diplomáticas concretas derivadas de la advertencia presidencial estadounidense.

Analistas internacionales señalan que el lenguaje empleado por Trump refuerza una estrategia de presión política y discursiva en América Latina, enmarcada en la lucha contra el narcotráfico y en la redefinición de alianzas regionales tras la captura de Maduro.

La evolución de las relaciones entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela continuará bajo observación, mientras organismos internacionales y gobiernos de la región evalúan las implicaciones políticas y de seguridad derivadas de estos acontecimientos recientes.