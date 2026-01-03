Trump advierte sobre el futuro de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro; no permitirá aliados, ni otras potencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa sobre el futuro de Venezuela tras confirmar la captura del exmandatario Nicolás Maduro, en una operación que sacudió a Caracas y tensó la política internacional.

En una entrevista con Fox News, Trump sostuvo que Washington no puede permitir que “otra nación o entidad” asuma el control del país sudamericano luego de la detención del líder chavista. El mandatario vinculó esa postura a la seguridad regional y al control de los recursos energéticos venezolanos.

“No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más tome el poder donde él lo dejó”, afirmó Trump al referirse al escenario posterior a la salida de Maduro y al vacío político que se abre en Venezuela.

Trump y sus declaraciones

La declaración de Trump se produjo horas después de una serie de explosiones registradas en Caracas durante la madrugada del sábado. Según el gobierno estadounidense, se trató de una operación a gran escala destinada a capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Trump confirmó que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela y enfrentarán cargos en Nueva York relacionados con narcotráfico y posesión de armas. De acuerdo con el presidente, las fuerzas estadounidenses involucradas sufrieron heridas menores, sin víctimas mortales.

La caída de Maduro marca un punto de inflexión. Gobernó Venezuela desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, en un periodo caracterizado por sanciones internacionales, crisis económica y acusaciones de narcoterrorismo desde Washington.

Durante la entrevista, Trump insistió en que Estados Unidos tendrá un rol activo en el sector energético venezolano. “Vamos a estar muy involucrados en eso”, dijo al referirse a la industria petrolera, una de las mayores reservas de crudo del mundo.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump’s exclusive interview with @foxandfriends following the highly successful U.S. operation in Venezuela that resulted in the capture of dictator Nicolás Maduro pic.twitter.com/miGP0z39SO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

No quiere a otras potencias

El mandatario también aludió a la presencia de China y Rusia en Venezuela. Sin mencionarlas de forma directa, reiteró que no permitirá que “alguien más” ocupe el espacio dejado por Maduro, en una señal clara hacia Beijing y el Kremlin.

Las reacciones internacionales por lo sucedido en Venezuela fueron inmediatas. China condenó los ataques y los calificó como una violación al derecho internacional, mientras la Unión Europea llamó a evitar una escalada y a buscar una salida negociada.

En América Latina, Brasil y Colombia siguen de cerca la situación. Ambos gobiernos temen un aumento de la inestabilidad y un posible éxodo de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos. Trump anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este domingo para detallar los alcances de la operación y los próximos pasos de Washington en Venezuela.

¿Fin de un ciclo?

Fuentes del Departamento de Estado señalan que la Casa Blanca busca una transición ordenada, con respaldo a sectores de la oposición. Entre los nombres que circulan figura el de María Corina Machado, apoyada previamente por Estados Unidos.

Analistas consideran que la captura de Maduro abre un periodo de alta incertidumbre. También ven oportunidades para reformas políticas y económicas, si se evita una confrontación prolongada.

Hasta ahora, no existe confirmación independiente de la detención, aunque videos y reportes locales validan las explosiones en Caracas. Trump cerró su mensaje asegurando que la acción protege a Estados Unidos y a la región de la influencia “narcocomunista”.