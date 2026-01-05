Trump dice que EEUU está “a cargo” de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno está “a cargo de Venezuela”, afirmó que su prioridad es reconstruir la industria petrolera, y evitó pronunciarse sobre elecciones o liberación de presos políticos, durante declaraciones públicas realizadas en Washington.

Durante una comparecencia ante la prensa, Trump respondió “estamos a cargo” al ser consultado sobre quién dirige Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta en funciones.

El mandatario estadounidense indicó que Estados Unidos necesita “acceso total al petróleo y a otros recursos” de Venezuela para “reconstruir el país”. Añadió que, si la actual administración venezolana se opone a los planes de Washington, enfrentaría “una situación probablemente peor que la de Maduro”, sin ofrecer detalles adicionales.

Trump también afirmó que las fuerzas estadounidenses realizarían “un segundo ataque” si el Ejecutivo venezolano “no se porta bien”, y no descartó una presencia militar en territorio venezolano, señalando que la decisión “depende de la nueva administración”.

Enfoque económico y petrolero

El presidente estadounidense sostuvo que su prioridad es “recuperar Venezuela”, país que describió como “muerto ahora mismo” y “pésimamente administrado”. Atribuyó la situación a una baja producción petrolera y aseguró que el país “debería tener más ingresos y más petróleo”.

Según Trump, la infraestructura petrolera venezolana está “oxidada, podrida y en gran parte inutilizable”. Indicó que, aunque la empresa estadounidense Chevron ha mantenido operaciones, no ha podido invertir lo suficiente. Afirmó que compañías petroleras estadounidenses están “listas para entrar” y realizar grandes inversiones para recuperar la infraestructura.

Respecto a las reservas de crudo, Trump aseguró que son “mucho más” de 17.000 millones de barriles, cifra mencionada por un periodista durante la comparecencia, y afirmó que Estados Unidos gestionaría esos recursos.

Recursos naturales y prioridades políticas

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró que Venezuela posee acero, aluminio y minerales críticos, y que su historia minera se ha deteriorado. Calificó los recursos naturales del país como una riqueza que fue parte de “una de las grandes economías y culturas del mundo”, hoy afectada por el deterioro económico.

Durante la comparecencia, a Trump se le consultó sobre elecciones, retorno de la oposición y liberación de presos políticos en Venezuela. El mandatario respondió que no es su prioridad inmediata. “Nos centraremos más en arreglar el país”, dijo sobre los comicios, y sobre los presos políticos afirmó: “Todavía no hemos llegado a eso”.