Trump e Infantino anuncian FIFA Pass para agilizar visados de aficionados al Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, de la FIFA, anunciaron este lunes 17 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca el FIFA Pass. Este es un sistema de citas prioritarias para visados que agiliza trámites migratorios para aficionados con entradas al Mundial 2026, en el marco de la preparación para el torneo coorganizado por EE.UU., México y Canadá.

Anuncio en la Casa Blanca y participantes clave

El acto se celebró en el Despacho Oval con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y miembros del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026. El Departamento de Estado presentó el FIFA Prioritized Appointment Scheduling System (PASS), que permite a los poseedores de entradas acceder a un portal FIFA para priorizar sus solicitudes de visado.

Según la FIFA, este anuncio representa un paso decisivo en la organización del torneo, reflejando la colaboración entre la entidad y el gobierno estadounidense. El sistema se activa para aficionados de países que requieren visado para ingresar a EE.UU., con énfasis en solicitudes inmediatas a través del sitio Copa Mundial de la FIFA 26™ – Departamento de Estado de Estados Unidos.

Declaraciones de Infantino sobre inclusión global

Gianni Infantino declaró: “Estados Unidos abre sus puertas al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio FIFA PASS es una prueba de ello. Estados Unidos se prepara para recibir a aficionados de todo el planeta en un nivel de afluencia nunca visto en una Copa Mundial, y trabajamos para que el fútbol una al mundo cuando el torneo comience en Norteamérica el próximo mes de junio”.

Infantino estimó que entre 5 y 10 millones de personas viajarán a EE.UU. para el evento, con 6 mil millones de espectadores globales previstos, incluyendo 1.000 millones para el sorteo del 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C.

Funcionamiento del FIFA Pass y recomendaciones

Los aficionados deben presentar solicitudes cuanto antes si requieren visado. La FIFA proporcionará más detalles a poseedores de entradas a inicios de 2026. Para países en el Programa de Exención de Visado, aplica el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA), permitiendo entrada sin visado.

Rubio detalló que se han desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando la presencia en algunas embajadas. En cerca del 80% de los consulados estadounidenses, las citas se obtienen en un plazo de 60 días, incluyendo en Argentina y Brasil.

Trump instó: “Para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato”. Rubio aclaró: “Su entrada no es un visado. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Lo que garantiza es una cita expedita. Aun así, van a pasar por el mismo proceso de verificación. Vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona. La única diferencia es que los adelantamos en la fila”.

Amenazas de Trump a ciudades anfitrionas demócratas

Durante la conferencia, Trump reiteró amenazas de retirar sedes del Mundial a ciudades con alcaldes demócratas si considera riesgos de seguridad. Se refirió a Seattle, que eligió como alcaldesa a Katie Wilson, de la rama socialista del Partido Demócrata.

“Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni (Infantino) que lo traslade a otra ciudad”, dijo Trump. Agregó: “Si creemos que habrá un problema en Seattle, donde tienen a una alcaldesa muy, muy liberal, casi comunista (…) si creemos que va a haber un problema, Gianni, ¿puedo decir que moveremos (la sede)? No creo que vayan a tener este problema, pero vamos a trasladar el evento a un lugar donde sea apreciado y seguro”.

Trump instó a alcaldes y gobernadores demócratas a solicitar ayuda federal para desplegar tropas. Mencionó la criminalidad en Los Ángeles y California: “Si hay siquiera un indicio de problema, queremos intervenir antes de que ocurra. Queremos que todo sea totalmente seguro para Gianni, la FIFA y toda la gente maravillosa que estará allí. Me encanta Los Ángeles. Si necesitan ayuda, me encantaría enviar a la Guardia Nacional, o a quien sea necesario para apoyarlos”.

Respuesta de Infantino y contexto de sedes

Infantino enfatizó: “Para la FIFA la seguridad es la prioridad número uno. Debemos asegurarnos de que todos los aficionados que lleguen del extranjero o que ya estén aquí puedan vivir una celebración del deporte. Y esto solo se puede lograr con una seguridad del 100%”.

EE.UU. cuenta con 11 sedes para los 104 partidos del Mundial 2026, la mayoría en ciudades con alcaldes demócratas como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia y Seattle. El torneo inicia en junio de 2026, con 2 millones de entradas ya vendidas, según FIFA.

Este sistema forma parte del esfuerzo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, establecido por orden ejecutiva en marzo de 2025, para asistir en la planificación del Mundial y el Club World Cup 2025. La colaboración entre Trump e Infantino, con visitas frecuentes del presidente FIFA a la Casa Blanca, acelera preparativos para el evento con 48 selecciones.