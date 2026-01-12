Trump y María Corina Machado se reunirán este jueves en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump de Estados Unidos confirmó que se reunirá este jueves con la líder opositora María Corina Machado en la Casa Blanca para abordar el contexto político de Venezuela, en un momento de tensiones tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense y la transición que enfrenta ese país.

Reunión programada y contexto político

La Casa Blanca confirmó que el encuentro está agendado para este jueves, después de que Trump anunciara la posibilidad de recibir a Machado durante la semana. La cita fue aclarada por fuentes oficiales de Washington y citada por varios medios internacionales.

María Corina Machado es una figura prominente de la oposición venezolana y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo en favor de la democracia en su país.

El presidente Trump, líder del Partido Republicano, había expresado en semanas recientes que Machado no contaba con el “apoyo y respeto” suficientes dentro de Venezuela para asumir el liderazgo político del país tras la captura de Maduro, según reportes de prensa.

Nobel de la Paz y ofrenda simbólica

Durante la cobertura mediática del encuentro, Machado mencionó que estaría dispuesta a ofrecer o compartir simbólicamente su Nobel de la Paz con Trump, en alusión a la intervención estadounidense en Venezuela que condujo a la captura de Maduro.

No obstante, la Fundación Nobel y el Comité Nobel de Noruega han subrayado que los premios son intransferibles e irrevocables, y no pueden compartirse o cederse una vez otorgados.

Objetivos y temas posibles de la reunión

Según informes preliminares, el encuentro abordará, entre otros temas:

El papel de Machado en una posible transición política en Venezuela.

La situación de los derechos humanos y proceso de liberación de presos políticos, un punto que Machado ha destacado en reuniones internacionales recientes.

El futuro político y diplomático de Venezuela luego del arresto de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, hecho que ha generado respuestas distintas dentro del país y en la comunidad internacional.

Además, en las horas previas Machado se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, en un diálogo centrado en la transición y la situación humanitaria en Venezuela, según agencias internacionales.

Repercusiones diplomáticas y políticas

El contexto de la reunión refleja un momento de alta tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Aunque Trump ha indicado interés en discutir la transición, su administración respaldó recientemente a Delcy Rodríguez como jefa del Ejecutivo interino de Caracas tras la captura de Maduro, una decisión que generó sorpresa dentro de sectores de la oposición.

El encuentro con Machado, ganadora del Nobel de la Paz, llega en un momento en que varios gobiernos y organismos internacionales observan de cerca la evolución política de Venezuela y el papel que actores externos pueden desempeñar en esa transición.

Expectativa y seguimiento

Los gobiernos tanto de Estados Unidos como de distintos países de América Latina monitorean con atención las implicaciones de este encuentro, que puede influir en negociaciones diplomáticas y en la estrategia de la oposición venezolana de cara a futuros escenarios políticos.