TSJ de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma la presidencia ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela exige que sea la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, detenido este sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar ejecutada por Estados Unidos.

La demanda del TSJ a favor de Delcy Rodríguez

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, exhortó la magistrada del TSJ, Tania D’Amelio, durante una intervención para la cadena estatal recogida por la prensa local.

El Supremo venezolano ampara su demanda en el artículo 335 de la Constitución del país (CRBV), que establece que “el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República” se hará en base a “una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239” de la Carta Magna venezolana.

Sobre el ataque de Estados Unidos

Una vez interpretados los preceptos constitucionales aplicables, D’Amelio concluyó que el hecho “público y notorio” ocurrido este 3 de enero de 2026 “configura una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista literalmente en la CRBV”, que requiere “certeza constitucional”.

Por ello, en una nota de prensa recogida por ‘El Universal’, se ordena que Delcy Rodríguez se arrogue las funciones propias del presidente del país. Esto, con el fin de hacer frente a “cualquier incertidumbre jurídica” y preservar el orden constitucional “en este momento trascendental del país”.

Esta petición llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su país “se hará cargo” del Gobierno de la nación petrolera. “Para que la transición sea posible”, dijo.

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Delcy Rodríguez es una de las figuras más influyentes del chavismo en Venezuela. Abogada de profesión, ha ocupado cargos estratégicos como Canciller, Ministra de Comunicación y Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

Desde 2018 se desempeñó como Vicepresidenta Ejecutiva y, más recientemente, como Ministra de Petróleo, consolidándose como operadora política y económica clave.

El 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Tribunal Supremo de Justicia la designó Presidenta encargada para asegurar la continuidad del Estado. Aunque ejerce el mando, ella mantiene públicamente que Maduro sigue siendo el único presidente constitucional.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela”, dijo ayer Rodríguez.