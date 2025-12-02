COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Global

La última superluna del 2025 iluminará el cielo de Ecuador y el mundo este 4 de diciembre

Este 4 de diciembre, la última superluna del 2025 iluminará Ecuador y el mundo. Descubre la hora exacta y cómo ver la 'Luna Fría' sin telescopio.
2 minutos de lectura
La última superluna del 2025 iluminará el cielo de Ecuador y el mundo este 4 de diciembre.
Podrás disfrutar la última superluna del 2025 sin necesidad de telescopios, ya que se apreciará perfectamente a simple vista.
La última superluna del 2025 iluminará el cielo de Ecuador y el mundo este 4 de diciembre.
Podrás disfrutar la última superluna del 2025 sin necesidad de telescopios, ya que se apreciará perfectamente a simple vista.

Los amantes del espacio en Ecuador tienen una cita imperdible este 4 de diciembre a las 18:14. Ese día, la última superluna del 2025 iluminará el firmamento con un brillo inusual sobre todo el territorio nacional y el mundo.

Este evento promete regalar una vista espectacular desde el anochecer hasta la madrugada del 5 de diciembre. El fenómeno astronómico lucirá mucho más grande y brillante que una luna llena habitual, según confirman los expertos.

Lo que marca

Conocida popularmente como ‘Luna Fría’, marca tradicionalmente el inicio del invierno en el hemisferio norte del planeta. Dicha denominación proviene de las tribus Mohawk y anuncia la llegada de las noches más largas y frías.

Nuestro satélite natural alcanzará su perigeo y lucirá imponente ante los ojos de todos los observadores. Expertos calculan que se verá hasta un 7,9% más grande y un 15% más luminosa de lo normal.

Recomendaciones para ver la última superluna del 2025

Podrás disfrutar la última superluna del 2025 sin necesidad de telescopios, ya que se apreciará perfectamente a simple vista. Solo requieres un cielo despejado y buscar lugares lejanos a la contaminación lumínica para mejorar la experiencia.

Ocurre cuando la fase llena coincide con el punto más cercano a la Tierra durante su órbita elíptica. La distancia se reduce hasta 27.000 kilómetros respecto al promedio, según datos proporcionados por la NASA sobre estos tránsitos.

Efectos en mareas

La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), indica que la fuerza gravitacional de la última superluna del 2025 generará las llamadas “mareas vivas”. Esto producirá cambios en las mareas en las zonas costeras.

Sin embargo, los registros históricos confirman que estos incrementos no representan riesgos para las infraestructuras ni comunidades. Textualmente, la entidad señala: “La diferencia en la altura de las mareas durante una superluna puede alcanzar algunos centímetros adicionales, aunque no suele tener consecuencias directas para la vida cotidiana en la costa”.

