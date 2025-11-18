COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
La Tricolor

¡Último amistoso del año! La posible alineación de Ecuador sin Enner Valencia contra Nueva Zelanda

Sebastián Beccacece, director técnico de la Tri, planifica una serie de cambios en el once titular para buscar el triunfo que le devuelva la confianza al equipo.
El encuentro entre Ecuador y Nueva Zelanda, pactado para este martes a las 20h30 (Ecuador), llega en un momento clave para la ‘Tri’. El resultado puede influir en su posición en el bombo del sorteo para el Mundial 2026, por lo que el cuerpo técnico considera este partido como una oportunidad para reafirmar el rumbo. El combinado patrio suma siete empates en los últimos ocho encuentros.

Sebastián Beccacece, técnico de la selección ecuatoriana, analiza ajustes en su once inicial respecto al reciente empate 0-0 ante Canadá. Su intención es mejorar la circulación y generar más volumen ofensivo ante un rival que suele competir con orden y rigor físico.

La baja de Enner Valencia modifica el plan ofensivo. El delantero regresó a Pachuca y abrió la puerta a Leonardo Campana y Jeremy Arévalo, quienes se perfilan como opciones. La presencia de uno de ellos busca dar peso en el área y mayor movilidad entre los centrales neozelandeses. Campana, con mayor posibilidad, reaparecería en el once y asumiría un rol clave en el ataque.

Cambios en Ecuador ante Nueva Zelanda

Otro de los cambios apunta al ingreso de Gonzalo Plata. El jugador de Flamengo, quien fue suplente ante Canadá por haber llegado tarde a la concentración debido a un problema de documentación, volvería al rol protagónico. Su aparición desplazaría a Kevin Rodríguez al banco.

Beccacece mantiene una duda que podría alterar la estructura inicial. El estratega evalúa incluir a Angelo Preciado como lateral derecho. Con ese ajuste, Alan Franco volvería al mediocampo para acompañar a Moisés Caicedo y Pedro Vite, lo que permitiría ubicar a Plata en la banda izquierda y a John Yeboah por derecha. Esa variante fortalecería la mitad de la cancha.

Si Preciado no es considerado desde el inicio, Franco continuará como lateral derecho de Ecuador. Esto mantendría a Caicedo y Vite en la doble función de arranque y creación, además de abrir un espacio por la banda izquierda. En ese sector compiten Nilson Angulo y Kendry Páez, dos opciones de perfiles distintos que podrían ofrecer profundidad o pausa según la necesidad del partido.

Defensa estable

La defensa central no tendría modificaciones. Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié sostendrán la línea de fondo, mientras que Hernán Galíndez custodiará el arco. El bloque defensivo busca repetir solidez en uno de los aspectos más regulares del ciclo Beccacece.

Con estas variantes, el técnico deberá definir su alineación definitiva en las horas previas al compromiso. Ecuador aspira a un triunfo que devuelva confianza y despeje dudas a semanas del sorteo mundialista.

Posible alineación

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado (Alan Franco), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco (Nilson Angulo o Kendry Páez); John Yeboah, Gonzalo Plata; Leonardo Campana.

