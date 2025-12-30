COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

ÚLTIMA HORA | Tres adultos fallecidos y dos niños heridos en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí

El choque frontal fue entre un auto de color negro y un bus perteneciente a la cooperativa Turístico Manabí.
Escuchar noticia

•‎

1'

•‎

Escuchar noticia
1 minuto de lectura
Un accidente de tránsito registrado en el ingreso al cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí, cobró la vida de dos mujeres y un hombre, todos adultos.
Los tres fallecidos, junto a dos menores se movilizaban en un vehículo de color negro.
Un accidente de tránsito registrado en el ingreso al cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí, cobró la vida de dos mujeres y un hombre, todos adultos.
Los tres fallecidos, junto a dos menores se movilizaban en un vehículo de color negro.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un accidente de tránsito registrado en el ingreso al cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí, cobró la vida de dos mujeres y un hombre, todos adultos. Ellos se desplazaban en un vehículo de color negro que se impactó contra un bus de transporte de pasajeros. El micro, perteneciente a la cooperativa Turístico Manabí, resultó con su parte frontal destruida.

El choque frontal, que también dejó a dos niños heridos, se registró a las 17h20 de este martes 30 de diciembre del 2025. Los rescatistas del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipos hidráulicos para rescatar al menos uno de los cuerpos de las víctimas mortales. El vehículo quedó destruido.

Noticia en desarollo…

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

ÚLTIMA HORA | Tres adultos fallecidos y dos niños heridos en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí

¡CR7 no falla en el cierre de 2025! Ronaldo anota y llega a 957 goles en empate de Al-Nassr

Asambleísta solicita enjuiciamiento a consejeros por irregularidades en designación de Judicatura

Alias ‘Gerente’ luce con la cabeza rapada y vestido de color naranja en la Cárcel del Encuentro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

ÚLTIMA HORA | Tres adultos fallecidos y dos niños heridos en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí

¡CR7 no falla en el cierre de 2025! Ronaldo anota y llega a 957 goles en empate de Al-Nassr

Asambleísta solicita enjuiciamiento a consejeros por irregularidades en designación de Judicatura

Alias ‘Gerente’ luce con la cabeza rapada y vestido de color naranja en la Cárcel del Encuentro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chone cierra 2025 con obras históricas y se proyecta a un 2026 de transformación

¡CR7 no falla en el cierre de 2025! Ronaldo anota y llega a 957 goles en empate de Al-Nassr

Asambleísta solicita enjuiciamiento a consejeros por irregularidades en designación de Judicatura

Alias ‘Gerente’ luce con la cabeza rapada y vestido de color naranja en la Cárcel del Encuentro

Arsenal con Hincapié golea 4-1 a Aston Villa y consolida el liderato en la Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO