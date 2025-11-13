Un adolescente fue abatido tras intercambio de disparos con policías en el norte de Machala

Un adolescente resultó abatido, por la Policía, durante un cruce de balas, en Machala, una de las ciudades más violentas de la provincia de El Oro. Se trata de Jonathan Josué Bravo Preciado, de 16 años, quien falleció la tarde de este jueves 13 de noviembre del 2025. Él recibió varios impactos de bala en el tórax durante un presunto enfrentamiento armado con efectivos de una unidad investigativa de la Policía Nacional.

El cruce de balas, se registró en el sector 10 de Septiembre, al norte de Machala, provincia de El Oro. El hecho se registró cuando los agentes realizaban diligencias investigativas en la zona. Según versión policial el adolescente viajaba como acompañante en una moto. Al notar la presencia de los uniformados, habría abierto fuego con un fusil. Los policías respondieron, alcanzando al menor con disparos que le provocaron la muerte en el lugar.

Adolescente abatido tenía un fusil en su poder

El conductor de la motocicleta logró escapar a pie, dejando abandonada la moto y el armamento. En el sitio del suceso, personal de Criminalística recuperó un fusil, dos alimentadoras con munición, casquillos percutidos. También se halló un teléfono celular y otros indicios balísticos relacionados con el intercambio de disparos. La Fiscalía inició de inmediato las investigaciones y ordenó el levantamiento del cadáver.

El cuerpo lo trasladaron al Centro de Ciencias Forenses de Machala para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado si el adolescente abatido contaba con antecedentes penales. Tampoco se informó sobre el objetivo específico de la operación policial que derivó en el enfrentamiento. El incidente se produjo en el marco del estado de excepción y toque de queda vigente en la provincia de El Oro.

Acompañamiento a los agentes policiales

En lo que va de 2025, Machala registra un aumento significativo de hechos violentos vinculados a disputas entre bandas dedicadas al microtráfico y sicariato. La Policía Nacional reiteró que sus miembros actuaron bajo el protocolo de uso progresivo y legítimo de la fuerza ante una agresión directa. La institución también anunció que brindará acompañamiento a los agentes involucrados y que colaborará plenamente con las indagaciones fiscales. (17)