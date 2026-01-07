Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años este miércoles 7 de enero de 2026. Ocurrió en el sur de Minneapolis, en Estados Unidos, durante un operativo de inmigración, alegando que la víctima intentó atropellarlo con su vehículo. El incidente ocurrió en medio de tensiones con manifestantes que bloquearon a los agentes federales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer era parte de un grupo que obstruía la operación y “aceleró su vehículo” en un intento de arrollar a los oficiales. Aquello llevó al agente a disparar en defensa propia. Autoridades federales también describieron el acto como potencial “terrorismo doméstico”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenó la presencia de ICE en la ciudad y exigió su salida inmediata.

Tiroteo se produjo durante un amplio despliegue de ICE

En una declaración pública, Frey afirmó que los agentes federales estaban “provocando caos” y dirigió un mensaje directo: “Lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí”. El alcalde cuestionó la versión oficial de defensa propia y demandó una investigación exhaustiva. El tiroteo se produjo durante un amplio despliegue de ICE en la zona, parte de las políticas de inmigración reforzadas bajo la administración actual.

La víctima, identificada como Renee Good, recibió impactos de bala a través de la ventana de su automóvil. La Policía local respondió al lugar tras reportes de disparos alrededor de las 9h30 de la mañana. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó que preparó la activación de la Guardia Nacional ante posibles disturbios. Los manifestantes arrojaron objetos a las fuerzas del orden en el sitio del incidente, generando enfrentamientos adicionales.

Videos del incidente muestran versiones contradictorias

Minneapolis ha mantenido políticas de “ciudad santuario” que limitan la cooperación local con ICE en operativos migratorios no relacionados con crímenes graves. Este evento revive tensiones históricas en la ciudad, marcada por protestas masivas en 2020 tras la muerte de George Floyd. Organizaciones de derechos civiles han pedido transparencia en la investigación. Videos del incidente circulan en redes sociales, mostrando versiones contradictorias.

El DHS defendió la acción del agente como necesaria para proteger a los oficiales. El caso se suma a debates nacionales sobre el rol de ICE en ciudades demócratas y el uso de fuerza letal en operativos de inmigración. Autoridades federales y locales continúan recopilando evidencias para esclarecer los hechos.