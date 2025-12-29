COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Cuatro detenidos, con fusiles, durante persecución policial tras un asesinato en Manta

Entre los indicios recolectados se encuentran armas de fuego, municiones, celulares y los vehículos involucrados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un asesinato en el barrio El Porvenir de Manta desencadenó una persecución policial que culminó con la detención de cuatro hombres
Un asesinato en el barrio El Porvenir de Manta desencadenó una persecución policial que culminó con la detención de cuatro hombres

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un asesinato en el barrio El Porvenir de Manta desencadenó una persecución policial que culminó con la detención de cuatro hombres y dejó a un agente herido. Este operativo expone la escalada de violencia en la zona. El incidente se inició este lunes 29 de diciembre, cuando a Marcos Alexander Macías, de 35 años, lo  asesinaron a tiros mientras se desplazaba en un vehículo negro. La víctima recibió cerca de diez disparos.

Con ese caso, se elevó a 510 el número de muertes violentas en el Distrito Manta a solo dos días del fin del año. Jaime Salgado, subjefe del distrito policial, confirmó que se detuvo a los sospechosos tras un intenso seguimiento en el tramo dos de la vía Circunvalación. El oficial confirmó que los sospechosos, quienes se movilizaban en un vehículo gris, portaban fusiles, municiones y otros artículos.

Persecución policial terminó en la Circunvalación

Al llegar al ingreso de la parroquia Leonidas Proaño, en el tramo dos de la vía Circunvalación, los implicados invadieron el carril contrario y colisionaron. Ese momento lo aprovecharon agentes de la Policía para inmovilizarlos. Durante la persecución, se registró un intercambio de balas que dejó a un oficial herido en una pierna. Como resultado del operativo, las autoridades retuvieron tres vehículos, dos de los cuales estaban reportados como robados.

Salgado detalló que los detenidos estarían vinculados a una serie de delitos recientes en Manta, incluyendo asesinatos, asaltos, robos, secuestros y extorsiones. “Estos sujetos serían quienes en los últimos días cometieron varios crímenes en la ciudad. Con todos los elementos y las pruebas quedaron puestos a órdenes de las autoridades competentes“, indicó el oficial.

Contexto de creciente inseguridad

Agentes de Criminalística acudieron al sitio donde finalizó la persecución para recopilar evidencias. Entre los indicios recolectados se encuentran armas de fuego, municiones, celulares y los vehículos involucrados. Todas estas evidencias serán analizadas para fortalecer la investigación. Este caso se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Manabí, donde Manta ha sido epicentro de violencia relacionada con el crimen organizado.

Según datos oficiales, el Distrito Manta ha registrado un incremento en muertes violentas durante 2025, superando las cifras del 2024, donde se registraron 331. Organizaciones como la Policía Nacional han intensificado operativos en áreas como El Porvenir, conocidas por su vulnerabilidad a actividades delictivas. La vía Circunvalación, escenario de la persecución, es una ruta clave para el tránsito local, pero también ha sido utilizada por grupos criminales para evasiones rápidas.

Las autoridades han enfatizado la importancia de estos arrestos para desarticular redes delictivas que afectan la seguridad ciudadana. La investigación continúa para determinar si los detenidos forman parte de bandas más amplias operando en la región costera de Ecuador. Mientras tanto, la comunidad de El Porvenir demanda mayor presencia policial para prevenir futuros incidentes. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

Doce años del accidente de Michael Schumacher: Sin noticias oficiales y especulaciones persistentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

Doce años del accidente de Michael Schumacher: Sin noticias oficiales y especulaciones persistentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

Maicon Solís evalúa ofertas del exterior mientras Luis Caicedo habría finiquitado con Emelec

Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

Doce años del accidente de Michael Schumacher: Sin noticias oficiales y especulaciones persistentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO