Cuatro detenidos, con fusiles, durante persecución policial tras un asesinato en Manta

Un asesinato en el barrio El Porvenir de Manta desencadenó una persecución policial que culminó con la detención de cuatro hombres y dejó a un agente herido. Este operativo expone la escalada de violencia en la zona. El incidente se inició este lunes 29 de diciembre, cuando a Marcos Alexander Macías, de 35 años, lo asesinaron a tiros mientras se desplazaba en un vehículo negro. La víctima recibió cerca de diez disparos.

Con ese caso, se elevó a 510 el número de muertes violentas en el Distrito Manta a solo dos días del fin del año. Jaime Salgado, subjefe del distrito policial, confirmó que se detuvo a los sospechosos tras un intenso seguimiento en el tramo dos de la vía Circunvalación. El oficial confirmó que los sospechosos, quienes se movilizaban en un vehículo gris, portaban fusiles, municiones y otros artículos.

Persecución policial terminó en la Circunvalación

Al llegar al ingreso de la parroquia Leonidas Proaño, en el tramo dos de la vía Circunvalación, los implicados invadieron el carril contrario y colisionaron. Ese momento lo aprovecharon agentes de la Policía para inmovilizarlos. Durante la persecución, se registró un intercambio de balas que dejó a un oficial herido en una pierna. Como resultado del operativo, las autoridades retuvieron tres vehículos, dos de los cuales estaban reportados como robados.

Salgado detalló que los detenidos estarían vinculados a una serie de delitos recientes en Manta, incluyendo asesinatos, asaltos, robos, secuestros y extorsiones. “Estos sujetos serían quienes en los últimos días cometieron varios crímenes en la ciudad. Con todos los elementos y las pruebas quedaron puestos a órdenes de las autoridades competentes“, indicó el oficial.

Contexto de creciente inseguridad

Agentes de Criminalística acudieron al sitio donde finalizó la persecución para recopilar evidencias. Entre los indicios recolectados se encuentran armas de fuego, municiones, celulares y los vehículos involucrados. Todas estas evidencias serán analizadas para fortalecer la investigación. Este caso se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Manabí, donde Manta ha sido epicentro de violencia relacionada con el crimen organizado.

Según datos oficiales, el Distrito Manta ha registrado un incremento en muertes violentas durante 2025, superando las cifras del 2024, donde se registraron 331. Organizaciones como la Policía Nacional han intensificado operativos en áreas como El Porvenir, conocidas por su vulnerabilidad a actividades delictivas. La vía Circunvalación, escenario de la persecución, es una ruta clave para el tránsito local, pero también ha sido utilizada por grupos criminales para evasiones rápidas.

Las autoridades han enfatizado la importancia de estos arrestos para desarticular redes delictivas que afectan la seguridad ciudadana. La investigación continúa para determinar si los detenidos forman parte de bandas más amplias operando en la región costera de Ecuador. Mientras tanto, la comunidad de El Porvenir demanda mayor presencia policial para prevenir futuros incidentes. (17)