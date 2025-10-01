COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
El Caribe

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

A las 15h20 del ayer, martes 30 de septiembre del 2025, un avión Embraer 190 de la aerolínea Sky High efectuó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en República Dominicana. Esto se debió a una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero. La aeronave […]

Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, sin tren delantero
Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, sin tren delantero
Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, sin tren delantero
Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, sin tren delantero

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

A las 15h20 del ayer, martes 30 de septiembre del 2025, un avión Embraer 190 de la aerolínea Sky High efectuó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en República Dominicana. Esto se debió a una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero. La aeronave realizaba un vuelo de prueba con siete ocupantes a bordo, todos los cuales resultaron ilesos.

Vuelo de prueba y circunstancias del aterrizaje

El avión no formaba parte de la operación comercial regular de la aerolínea. Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) indicó que el incidente ocurrió durante un vuelo de prueba. Este es un procedimiento rutinario para verificar el correcto funcionamiento de la aeronave antes de su ingreso al servicio comercial.

Aerodom detalló que, tras detectar la falla técnica en el tren delantero, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del aeropuerto. Esto incluyó la presencia de bomberos, ambulancias y personal de seguridad, para garantizar un aterrizaje seguro.

El procedimiento se desarrolló con éxito y, gracias a la rápida respuesta del personal, no se registraron heridos ni daños mayores. La pista principal no se vio afectada y las operaciones en el aeropuerto continuaron normalmente utilizando la pista alterna 18-36.

Reacción de autoridades y medidas de seguridad

Aerodom emitió un comunicado oficial confirmando el incidente. Enfatizó que será la única declaración pública sobre este hecho, remitiendo cualquier información adicional a las autoridades competentes.

Los protocolos de seguridad aplicados durante el aterrizaje incluyeron la revisión inmediata del avión y la inspección de la pista. Además, se coordinó con la Dirección General de Aviación Civil para determinar las causas exactas de la falla técnica.

La empresa destacó la importancia de los vuelos de prueba como parte de la verificación de seguridad aeronáutica. Además, subrayó que este tipo de procedimientos permite detectar posibles fallas antes de que las aeronaves entren en operación comercial regular.

Impacto y antecedentes

A pesar de la tensión generada por el aterrizaje de emergencia, no hubo interrupción de vuelos comerciales ni afectación a pasajeros en tránsito. La rápida reacción del personal de emergencia evitó posibles accidentes o retrasos en el tráfico aéreo del aeropuerto, uno de los principales hubs del Caribe.

Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, son considerados eventos rutinarios dentro de la aviación civil. En estos casos, la preparación y los protocolos de seguridad son clave para minimizar riesgos.

Expertos en aeronáutica destacan que el entrenamiento del personal y la correcta ejecución de protocolos de emergencia son determinantes. Esto garantiza la seguridad de los ocupantes y del aeropuerto.

Conclusiones y seguimiento

El Embraer 190 permanecerá bajo revisión técnica para determinar la causa exacta de la falla en el tren delantero. Mientras tanto, los siete ocupantes que se encontraban a bordo fueron reportados en buen estado de salud.

Aerodom reafirmó su compromiso con la seguridad aérea y la transparencia, recordando que cualquier actualización será proporcionada únicamente por las autoridades competentes de aviación civil.

El incidente sirve como recordatorio de la importancia de los protocolos de emergencia. También resalta la preparación de las tripulaciones, y la relevancia de los vuelos de prueba en la industria aeronáutica.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fernando Carrión: Sostiene que se requiere diálogo en el paro y que Ecuador necesita reformas profundas en el sistema carcelario

Conciertos de Bad Bunny disparan turismo y economía en Puerto Rico, según estudio económico

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

¿Por qué el 3 de octubre se regalan flores azules y Hot Wheels a los novios? Descubre el origen de esta tendencia viral

PSG vence 1-2 a Barcelona en Champions League con Willian Pacho como titular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fernando Carrión: Sostiene que se requiere diálogo en el paro y que Ecuador necesita reformas profundas en el sistema carcelario

Conciertos de Bad Bunny disparan turismo y economía en Puerto Rico, según estudio económico

Un avión toca tierra sin el tren de aterrizaje delantero: ¿hubo heridos?

¿Por qué el 3 de octubre se regalan flores azules y Hot Wheels a los novios? Descubre el origen de esta tendencia viral

PSG vence 1-2 a Barcelona en Champions League con Willian Pacho como titular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fernando Carrión: Sostiene que se requiere diálogo en el paro y que Ecuador necesita reformas profundas en el sistema carcelario

Conciertos de Bad Bunny disparan turismo y economía en Puerto Rico, según estudio económico

¿Por qué el 3 de octubre se regalan flores azules y Hot Wheels a los novios? Descubre el origen de esta tendencia viral

PSG vence 1-2 a Barcelona en Champions League con Willian Pacho como titular

Arsenal derrotó 2-0 a Olympiacos en Champions League sin el ecuatoriano Piero Hincapié por lesión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO