Bus de la cooperativa Baños se incendió en medio de la ruta cuando se dirigía a Quevedo

Un bus de la Cooperativa de Transporte Baños se incendió la madrugada del lunes 5 de enero de 2025, antes de llegar a la ciudad de Baeza, en el Oriente ecuatoriano. El vehículo cubría la ruta Sacha-Santo Domingo-Quevedo cuando sufrió un aparente cortocircuito en su sistema de aire acondicionado. Aquello provocó el siniestro, aunque es algo que determinarán las autoridades tras las revisiones respectivas.

Por este percance no se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque los pasajeros quedaron varados en el sitio mientras las autoridades atendían la emergencia. El incidente ocurrió en las primeras horas de la madrugada, en una zona cercana a Baeza, provincia de Napo. Según reportes preliminares, el conductor detectó el inicio del fuego y detuvo el bus a un costado de la carretera y ordenó la evacuación inmediata.

Cooperativa Baños no ha emitido informes

Esta acción rápida evitó lesiones, limitando las consecuencias a daños materiales significativos: el bus quedó completamente destruido en cuestión de minutos, reducido a chatarra. Al lugar acudieron organismos de emergencia, incluyendo el Cuerpo de Bomberos de Quijos. Ellos sofocaron las llamas y realizaron labores de enfriamiento. Las autoridades competentes iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Los pasajeros, que se dirigían hacia destinos como Santo Domingo y Quevedo, permanecieron en el sitio hasta recibir asistencia para continuar su viaje. Este suceso resalta preocupaciones sobre la seguridad en el transporte interprovincial en Ecuador, donde incidentes similares han ocurrido recientemente. Por ejemplo, en la noche del martes 28 de octubre de 2025, un bus de la Cooperativa Trans Esmeraldas se incendió en la parroquia Montalvo, provincia de Esmeraldas.

Urgen medidas preventivas en el transporte

En ese caso, las llamas se propagaron rápidamente, resultando en una tragedia que contrastó con el desenlace del incidente en Baeza. La Cooperativa de Transporte Baños, que opera rutas en el Oriente y Sierra y Costa ecuatoriana, no ha emitido un comunicado oficial sobre el evento hasta el momento. Fuentes de emergencia indicaron que el bus involucrado era un modelo avalado para trayectos largos.

El Cuerpo de Bomberos de Quijos confirmó que el fuego se controló sin propagación a áreas adyacentes, evitando impactos ambientales mayores. Las investigaciones continúan, con énfasis en protocolos de seguridad vehicular. Pasajeros varados recibieron apoyo de entidades locales para reanudar sus trayectos. Este incidente subraya la importancia de medidas preventivas en el sector de transporte, como inspecciones técnicas regulares y entrenamiento en emergencias para conductores.

Autoridades locales en Napo y Esmeraldas monitorean el caso para evitar repeticiones. El aparente cortocircuito en el aire acondicionado será analizado en detalle por peritos, con posibles implicaciones para la cooperativa involucrada. Este hecho se suma a una serie de incidentes en el transporte ecuatoriano, impulsando llamados a mejoras en infraestructura y mantenimiento.