Bus cayó a un barranco en vía Alóag-Santo Domingo en plena Navidad. Solo hubo heridos

Un bus de transporte interprovincial se precipitó a un barranco este jueves 25 de diciembre en el kilómetro 63 de la vía Alóag-Santo Domingo. Ocurrió en el sector Esperia, cantón Mejía. El vehículo estuvo a punto de caer al río Toachi, en una zona caracterizada por su geografía compleja y condiciones climáticas variables, con una ligera llovizna presente al momento del incidente. El Servicio de Seguridad ECU 911 recibió la alerta a las 15h00 y activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Para ello se coordinó la respuesta con el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Policía Nacional. Grandes grúas se desplazaron al sitio para retirar el bus. Algunos pasajeros requirieron atención hospitalaria. Hasta el cierre de este reporte las autoridades continuaban confirmando el número exacto de heridos. Se descartó que haya personas fallecidas.

Bus rodó por el barranco y casi cae al río

La carretera en ese sector cuenta con cuatro carriles, por lo que no se registraron mayores interrupciones en el tráfico vehicular durante las operaciones de rescate y remoción del vehículo. La vía Alóag-Santo Domingo es una de las rutas interprovinciales más transitadas de Ecuador. Esta carretera une la Sierra con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Incidentes como este resaltan los desafíos persistentes en la seguridad vial del transporte público. Las autoridades mantienen el llamado a conductores y empresas de transporte a respetar los límites de velocidad. La prevención sigue siendo esencial para reducir los siniestros en carreteras de alto riesgo.

Otros accidentes en esta misma carretera

Este accidente se produce en un contexto de múltiples emergencias viales recientes en el país. Hace aproximadamente un mes, un bus de la cooperativa Santo Domingo se volcó en la vía Zapallo-Convento, en el cantón Chone, dejando más de diez víctimas mortales y varios heridos. Además, en las últimas semanas de diciembre, la misma vía Alóag-Santo Domingo ha registrado otros siniestros, como volcamiento de buses y choques de vehículos pesados, aunque en sectores diferentes.