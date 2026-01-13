Dos ataques violentos, en menos de una hora, dejan tres víctimas mortales en Manta

Dos atanques violentos generarron pánico entre los residentes de dos sectores de Manta la tarde y noche del lunes 12 de enero del 2026. Uno de los hechos dejó como saldo dos personas fallecidas en el barrio Cirsto Rey. Dicho incidente involucró múltiples ráfagas de disparos y ocurrió en la parte alta del mirador del sector, a unos 30 metros de la avenida 4 de Noviembre. Aquello motivó un amplio despliegue de elementos de la Policía.

A la primer víctima mortal se la identificó como Carlos Barre, mientras que Erick Álava Solórzano, quien había resultado herido, murió la mañana de este martes 13 de enero. A él lo trasladaron de urgencia a un hospital, pero por la gravedad de sus heridas, dejó de existir. Esta balacera en el barrio Cristo Rey se produjo poco después de otro ataque violento en la ciudadela La Aurora, alrededor de las 18h00.

Producto del primer ataque, en La Aurora, Josué Fernando Peñafiel Loor, de 22 años falleció mientras era atendido en el centro de salud de Cuba. Hasta dicha casa de salud lo trasladadon familiares y allegados, pero los balazos comprometieron órganos vitales de su cuerpo.

Ataques violentos generan pánico en Manta

Estos eventos muestran un incremento en la violencia armada en zonas urbanas de Manta, afectando la tranquilidad de la ciudadanía. Según reportes de los moradores de Cristo Rey, los disparos se originaron en la zona elevada del mirador, propagando el temor en el barrio. Durante la balacera, una de las víctimas intentó escapar descendiendo por las rampas ubicadas frente a la ex Clínica Manta.

Pese a su huida, este ciudadano resultó alcanzado por los proyectiles, lo que causó que cayera rodando hasta la vereda adyacente. Testigos describieron escenas de caos, con residentes resguardándose en sus hogares mientras esperaban la llegada de las autoridades. La Policía Nacional respondió con decenas de efectivos, acordonando el área para investigar el origen del enfrentamiento y posibles vínculos con grupos delictivos.

Falleció por la gravedad de sus heridas

Aunque no se han revelado detalles sobre los responsables, las autoridades activaron protocolos de seguridad en el hospital receptor del herido. Allí se activó el Código Plata, un mecanismo diseñado para prevenir incursiones o amenazas en instalaciones médicas durante incidentes de alto riesgo. En el caso previo de La Aurora, el ataque a Peñafiel Loor lo ejecutaron individuos no identificados que abrieron fuego contra él.

A Loor lo trasladaron al centro Daniel Acosta del barrio Cuba, donde el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones. Este incidente se suma al del barrio Cristo Rey, ocurriendo en un lapso de apenas una hora, lo que subraya la proximidad temporal y geográfica de ambos eventos en Manta. Estos hechos ocurren en un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Manabí.

No paran las muertes violentas en Manta

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información que ayude a esclarecer los motivos y capturar a los perpetradores. Mientras tanto, los residentes de ambos sectores exigen mayor presencia policial para restaurar la paz en sus comunidades. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con estos incidentes.

En los primeros trece días del mes de enero del 2026 se registran 30 muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. ünicamente desde el sábado 10 y hasta las 10h00 del martes 13 de enero, habían sido asesinadas trece personas. De estos casos, tres se registraron en Montecristi y diez en la ciudad de Manta. (17)