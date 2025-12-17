Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Un equipo periodístico de Ecuavisa se convirtió en víctima del robo de varios equipos de trabajo la mañana de este martes 16 de diciembre. El delito ocurrió mientras los comunicadores realizaban una transmisión en vivo en el sur de Guayaquil. El hecho ocurrió cerca de las 08h30, en la avenida Domingo Comín. El periodista junto a un equipo de camarógrafos reportaban sobre obras municipales en ejecución en ese sector de la ciudad.

El equipo estaba integrado por el periodista Ítalo Ruiz, su camarógrafo y un asistente, quienes desarrollaban la cobertura informativa en la vía pública. Personas desconocidas aprovecharon el momento en que los comunicadores se encontraban concentrados en la transmisión. En ese momento forzaron una de las puertas de la camioneta en la que se movilizaban y se llevaron varios bolsos con equipos.

Equipos periodísticos etaban en camioneta

Del interior del vehículo se sustrajeron un micrófono, dos teléfonos celulares y otros objetos utilizados para el ejercicio periodístico. Los comunicadores no sufrieron intimidaciones ni sufrieron agresiones físicas durante el incidente. Ellos se percataron del robo únicamente al regresar al automotor, una vez finalizada la transmisión en vivo.

Tras conocer lo ocurrido, el hecho se puso en conocimiento de la Policía Nacional. La institución inició las indagaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables del robo y determinar las circunstancias en las que se produjo el delito. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los equipos sustraídos.

Mantenimiento vial en el sur de la ciudad

La cobertura periodística se realizaba en un tramo de la avenida Domingo Comín donde, desde septiembre, el Municipio de Guayaquil ejecuta trabajos de reposición de hormigón. Dichos trabajos se realizan en al menos nueve cuadras por lo que los periodistas caminaron un buen tramo. Estas obras forman parte de un plan de mantenimiento vial en el sur de la ciudad y han implicado cambios temporales en la circulación vehicular.

Debido a los trabajos, el tránsito en la zona se mantiene restringido a un solo carril, habilitado exclusivamente para el sistema de transporte Metrovía. Esta medida ha sido implementada para facilitar el avance de la obra y reducir riesgos para peatones y conductores. Por tal razón la camioneta quedó a varias cuadras desde donde estaba el equipo de reporteros lo que aprovecharon los delincuentes.

El retraso en la ejecución de los trabajos ha generado inconformidad entre residentes y conductores. La obra, que inicialmente debía concluir en un plazo aproximado de 60 días, continúa en desarrollo, provocando congestión vehicular y complicaciones en la movilidad diaria por esta importante arteria del sur de Guayaquil, que conecta varios barrios y zonas comerciales de la ciudad.