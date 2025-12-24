Asalto armado, en el norte de Quito, dejó un hombre herido y el robo de 100 mil dólares

Un grupo de sacapintas robó aproximadamente 100 mil dólares a dos ciudadanos chinos y un ecuatoriano tras un retiro bancario. El hecho se registró pasado el mediodía del lunes 22 de diciembre en el sector El Condado, al norte de Quito. Durante el asalto, uno de los extranjeros resultó herido por impactos de bala, según confirmó la Policía Nacional.

El hecho ocurrió a pocos metros del centro comercial de El Condado, luego de que las víctimas retiraran el dinero de una entidad bancaria ubicada en ese sector. De acuerdo con información policial, a los ciudadanos los interceptaron en la intersección de la avenida de la Prensa y Pablo Picasso por dos motocicletas. Se conoció que en cada uno de estos vehículos se transportaban dos ocupantes.

100 mil dólares es la suma que se llevaron

Los delincuentes habrían seguido a las víctimas desde la salida del banco. Al interceptarlos, los asaltantes utilizaron armas de fuego para intimidarlos y exigir la entrega del dinero. Según el reporte preliminar, los sujetos dispararon en al menos tres ocasiones contra uno de los ciudadanos chinos, quien resultó herido en el brazo y en la pierna.

Tras el ataque, los antisociales lograron sustraer el efectivo y huyeron del lugar en motocicletas, tomando rumbo desconocido. Al ciudadano herido lo auxiliaron y trasladaron a una casa de salud, donde recibió atención médica. Su estado de salud no fue detallado por las autoridades, aunque se informó que se encontraba fuera de peligro.

En otro caso se llevaron 40 mi dólares

La Policía Nacional indicó a TC Televisión que las víctimas realizaron el cambio de un cheque por una alta suma de dinero. Sin embargo, decidieron no esperar el resguardo policial, un servicio gratuito que se ofrece para el traslado de valores, especialmente cuando se trata de montos elevados. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía, tanto a nacionales como a extranjeros, para que soliciten acompañamiento policial.

Según la Policía, aunque el servicio puede tomar un tiempo en activarse, se cumple y reduce significativamente el riesgo de asaltos bajo la modalidad de sacapintas. Este caso se convierte en el segundo robo de gran cuantía registrado en los últimos días en la capital bajo esta modalidad. El primer hecho ocurrió en la avenida Gaspar de Villaroel, donde delincuentes se llevaron más de 40 mil dólares tras un retiro bancario, sin que se reporten detenciones inmediatas.

La Policía busca a los responsables del asalto

La modalidad de sacapintas continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en zonas comerciales y financieras de Quito. La Policía señaló que mantiene operativos de vigilancia e investigaciones para identificar a las bandas dedicadas a este tipo de delitos y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa.

Las investigaciones continúan para identificar y localizar a los responsables del asalto armado ocurrido en El Condado, mientras se analizan cámaras de seguridad del sector y se recaban testimonios para esclarecer el hecho.