COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

México: Intensas lluvias dejan un muerto y causan afectaciones en seis localidades de Veracruz

La víctima perdió la vida al intentar cruzar el arroyo crecido, y su cuerpo lo localizaron río abajo tras operativos de búsqueda.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un hombre falleció en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en México, tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo mientras intentaba cruzarlo.
Las fuertes lluvias han dejado personas damnificadas en varios municipios de México.
Un hombre falleció en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en México, tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo mientras intentaba cruzarlo.
Las fuertes lluvias han dejado personas damnificadas en varios municipios de México.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre falleció en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en México, tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo mientras intentaba cruzarlo. El hecho se dio en medio de intensas lluvias registradas el 25 de diciembre en la región de Los Tuxtlas. El incidente ocurrió en una comunidad local de Veracruz, donde las precipitaciones provocaron crecidas repentinas en ríos y arroyos que afectaron cientos de viviendas.

Las intensas lluvias dejaron graves inundaciones en seis localidades veracruzanas, incluyendo desbordamientos en Catemaco y Ángel R. Cabada. Autoridades de Protección Civil estatal reportaron que las lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río. También se registraron encharcamientos viales, ingreso de agua a viviendas y daños materiales que aún están en evaluación.

Varios municipios de México en alerta

La víctima perdió la vida al intentar cruzar el arroyo crecido, y su cuerpo lo localizaron río abajo tras operativos de búsqueda. Protección Civil emitió un llamado a la población para evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas, y mantenerse informada a través de canales oficiales. Las labores de atención y monitoreo continúan en la zona afectada, donde se han reportado vehículos varados y calles convertidas en corrientes de lodo.

Estas precipitaciones se deben a un canal de baja presión sobre el sureste de México. Este se combinó con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el Golfo de México. Ese es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pronóstico indicaba lluvias puntuales torrenciales en regiones como Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz.

Posibilidad de más lluvias en los próximos días

El este de México, particularmente Veracruz, ha enfrentado eventos similares en meses anteriores. Por ejemplo, las lluvias extraordinarias de octubre de 2025 que afectan múltiples estados y causaron decenas de fallecimientos por inundaciones y deslaves. Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de más precipitaciones en los próximos días, aunque se espera una disminución gradual.

Hasta el momento, no se reportan más víctimas mortales por este evento específico, y los daños a infraestructura y viviendas siguen en cuantificación por parte de las instancias correspondientes. El desbordamiento de ríos y arroyos ha dejado cientos de viviendas afectadas. Miles de personas se encuentran en estado de damnificación, reportaron las autoridades de Veracruz.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas denunció tortura y persecución política durante audiencia de hábeas corpus

Nicole Valdivieso, exreina de Manabí, sobre la familia afectada por incendio: “Un milagro es lo único que los puede salvar”

Peleador estadounidense Steven Asplund pasó de ser un “gran gordito” a un luchador de la UFC

Becas Fulbright: Iniciativa busca que ecuatorianos cursen estudios de cuarto nivel en Estados Unidos

Nataly Morillo, Ministra de Gobierno, no prevé diálogo con alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas denunció tortura y persecución política durante audiencia de hábeas corpus

Nicole Valdivieso, exreina de Manabí, sobre la familia afectada por incendio: “Un milagro es lo único que los puede salvar”

Peleador estadounidense Steven Asplund pasó de ser un “gran gordito” a un luchador de la UFC

Becas Fulbright: Iniciativa busca que ecuatorianos cursen estudios de cuarto nivel en Estados Unidos

Nataly Morillo, Ministra de Gobierno, no prevé diálogo con alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas denunció tortura y persecución política durante audiencia de hábeas corpus

Nicole Valdivieso, exreina de Manabí, sobre la familia afectada por incendio: “Un milagro es lo único que los puede salvar”

Peleador estadounidense Steven Asplund pasó de ser un “gran gordito” a un luchador de la UFC

Becas Fulbright: Iniciativa busca que ecuatorianos cursen estudios de cuarto nivel en Estados Unidos

Nataly Morillo, Ministra de Gobierno, no prevé diálogo con alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO