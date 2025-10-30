COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Un hombre fue asesinado en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, el circuito más violento de este cantón de Manabí

Con este crimen asciende a 438 las muertes violentas en el distrito policial Manta, que incluye a los cantones Montecristi y Jaramijó.
2 minutos de lectura
Un hombre fue asesinado en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, el circuito más violento de este cantón de Manabí
Un hombre fue asesinado en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, el circuito más violento de este cantón de Manabí

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

Como Mario Salazar, de 21 años de edad, fue identificado el hombre que resultó asesinado de varios disparos en el barrio 15 de Abril de la parroquia Eloy Alfaro de Manta. El suceso se registró pasadas las 08h15 de este jueves 30 de octubre de 2025.

Según los moradores del sector se escucharon al menos diez disparos. Cuando salieron a observar qué sucedía, vieron a un hombre bañado en su propia sangre en la vereda de la vía de ingreso a este sector que colinda con la vía Interbarrial.

Del asesinado se conoció que residía por el lugar.

Asesinado agranda la estadística

A los pocos minutos llegó personal de la Criminalística y Dinased de la Policía Nacional para tomar procedimiento y acordonar el área ante la presencia de curiosos. Posteriormente trasladaron el cuerpo del baleado al centro forense de Manta para la respectiva autopsia de ley. Esto forma parte del procedimiento establecido para estos casos.

Con esta muerte violenta ya suman 438 los asesinados en el distrito policial Manta, que también incluye a los cantones Montecristi y Jaramijó. Precisamente en este último se registró el sicariato de Klever Mero Bailón, un comerciante de pescado conocido como Renchillo’. El hecho se produjo en la avenida Aníbal San Andrés Robledo, entre las calles Jhon F. Kennedy y José Santos Bello, a pocos metros del edificio del Cuerpo de Bomberos.

Según testigos, antes de caer asesinado, Mero había llegado al domicilio de su madre cuando dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. Los atacantes dispararon varias veces en su contra y escaparon del lugar. La víctima cayó gravemente herida en el portal de la vivienda.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Jaramijó acudió al sitio y, con ayuda de vecinos, trasladó al herido en un vehículo particular hasta una casa de salud cercana. Pese a los esfuerzos médicos, Mero Bailón falleció minutos después en el hospital del IESS de Manta.

