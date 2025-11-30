COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Un hombre fue asesinado mientras comía en un puesto de chuzos en Manta, provincia de Manabí

La violencia no da tregua en Manta. La noche de este sábado, un hombre de 40 años fue acribillado mientras se encontraba en un puesto de comida rápida. Sicarios en motocicleta acabaron con la vida de Franklin Hugo Moreira Pinargote.
Un hombre fue asesinado mientras comía en un puesto de chuzos en Manta, provincia de Manabí.
La tranquilidad del barrio Santa Martha, en Manta, se vio interrumpida abruptamente a las 19h46 de este sábado 29 de noviembre. Un hombre, identificado posteriormente como Franklin Hugo Moreira Pinargote, conocido popularmente como “el gordo Hugo”, se convirtió en el blanco de un ataque armado letal mientras permanecía en la intersección de la calle 12 y la avenida 35.

Según los relatos recabados en la escena, la víctima se encontraba en un puesto de venta de chuzos, un lugar concurrido del sector. En ese momento, fue abordado por sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Sin mediar palabra y sin importar la presencia de otros ciudadanos, los atacantes abrieron fuego.

Pánico y huida de los asesinos de un hombre en Manta

Un testigo presencial narró los momentos de terror: “Dispararon contra su objetivo sin importar que había otras personas por el lugar”. El sonido de las detonaciones provocó el caos, obligando a los transeúntes y clientes a correr para ponerse a buen recaudo y evitar ser alcanzados por las balas perdidas.

Una vez cometido el crimen, los sicarios aceleraron sus vehículos y huyeron tomando la calle 12 con dirección hacia la zona del hospital y la universidad, perdiéndose en el tráfico nocturno.

Escena del crimen y cierre de negocios

Elementos de la Policía Nacional arribaron al sitio minutos después para acordonar el área y proteger los indicios balísticos. El impacto del suceso fue tal que todos los negocios aledaños cerraron sus puertas de inmediato ante el temor generalizado.

De la víctima se conoció que se dedicaba a la pesca y que su muerte deja a dos hijos en la orfandad. Con el asesinato de un hombre más en las calles del puerto, las cifras de violencia siguen escalando de manera alarmante: este crimen representa la muerte violenta número 478 en lo que va del año en el distrito conformado por Manta, Montecristi y Jaramijó. (04)

