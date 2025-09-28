COMUNIDAD POR USD 1
Un hombre habría sido abusado sexualmente por su amigo en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Un presunto caso de violación se investiga en Buena Fe, Los Ríos. Un hombre denunció haber sido abusado por un conocido tras libar. Hay un detenido.
Un hombre habría sido víctima de violación en la localidad Fumisa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. El hecho trascendió este sábado 27 de septiembre, después de que la víctima denunciara a la Policía Nacional lo sucedido.

De acuerdo a reportes de medios locales, la víctima y el presunto abusador, estuvieron libando hasta horas de la madrugada y, cuando estaban por finalizar con la jornada recreativa, sucedió el hecho execrable.

Según trascendió, la víctima estaba por retirarse por sus medios con dirección a la vivienda de un familiar. Sin embargo, su amigo impidió que se vaya solo. El sujeto se habría aprovechado que el hombre estaba mareado como consecuencia del alcohol ingerido. Evitó que este ingrese al inmueble.

Un hombre amenazó a su amigo para violarlo

El hombre, abordó a su amigo y lo amenazó con un arma cortopunzante para que cediera a sus pretensiones, finalmente lo dirigió con amedrentamientos a un espacio de la vivienda a la que llegaron y comenzó la someter a la víctima.

Tras perpetrar el hecho, el sujeto huyó del lugar. Sin embargo, el afectado dio a conocer lo sucedido a elementos de la Policía Nacional. Luego de la alerta, los agentes habrían detenido al sospechoso, identificado como Jimmy M., quien deberá responder ante la justicia.

El delito de violación se encuentra tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Está sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. Para la determinación de la sentencia, también se pueden incluir circunstancias agravantes que incrementan la condena. (04)

