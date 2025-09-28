COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Sin categoría

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

La instalación de un servicio de internet terminó en tragedia en Buena Fe. Un hombre de 52 años murió tras recibir una descarga eléctrica fatal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Gemini)
Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Gemini)
Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Gemini)
Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. (Gemini)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@lamarea.ec

Un hombre murió electrocutado la mañana de este sábado 27 de septiembre en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Según información de medios locales, el infortunado se encontraba ayudando en labores de instalación del servicio de internet en una vivienda cuando sucedió la desgracia.

Al afectado lo identificaron como Johnny Lorenzo Zambrano Bravo, de 52 años de edad. Él se encontraba en el sector Las Vegas, hasta este sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Buena Fe para brindarle atención médica, pero solo comprobaron su deceso.

El hombre murió de manera inmediata

Según se conoció, el contacto de un cable con un elemento metálico que él sostenía provocó la descarga eléctrica, la cual lo descompensó de manera inmediata. Tras el accidente, algunas personas intentaron ayudar al afectado, pero no tuvieron éxito.

https://www.eldiario.ec/seguridad/el-concejal-hugo-obando-fallecio-tras-un-ataque-armado-en-duran-un-policia-murio-en-el-lugar-del-atentado-27092025/

Finalmente, al llegar los paramédicos, indicaron que ya no tenía signos vitales. Tras confirmarse su muerte, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Cementerio General de Quevedo, donde le realizaron la autopsia de ley.

Riesgos Laborales y Medidas de Prevención

El riesgo de descarga eléctrica es una amenaza constante en trabajos que implican cercanía con cables de media y alta tensión. Por ello, las personas que laboran en compañías de instalación de internet, cámaras de seguridad, plomería y albañilería deben precautelar su integridad en todo momento.

Como medida de protección, quienes ejecutan estas tareas deben utilizar siempre el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado. Esto incluye guantes y calzado dieléctricos (aislantes), y un casco de seguridad. Si las tareas se realizan en altura, el uso de un arnés de seguridad es obligatorio.

Más protocolos de seguridad

Además del equipo personal, existen protocolos de seguridad cruciales que deben seguirse. Una de las reglas fundamentales es mantener siempre una distancia segura de las líneas eléctricas, nunca tocarlas ni acercarse más de lo permitido por las normativas. Asimismo, es imperativo utilizar únicamente herramientas con aislamiento eléctrico, diseñadas específicamente para proteger al trabajador de posibles descargas.

Organismos internacionales como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de España, disponen de guías detalladas sobre estos riesgos. Estas organizaciones enfatizan que la capacitación constante y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad son la principal barrera contra accidentes fatales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Vías cerradas en Ecuador: Conozca cuáles son las carreteras que se encuentran inhabilitadas, según el ECU 911

El concejal Hugo Obando falleció tras un ataque armado en Durán, un policía murió en el lugar del atentado

El cantante urbano Magnus R Troy fue asesinado en Quito, él era un referente del género dancehall en Esmeraldas

Bancada de ADN califica de “golpe jurídico” el reciente fallo de la Corte Constitucional y promueve la Constituyente

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Vías cerradas en Ecuador: Conozca cuáles son las carreteras que se encuentran inhabilitadas, según el ECU 911

El concejal Hugo Obando falleció tras un ataque armado en Durán, un policía murió en el lugar del atentado

El cantante urbano Magnus R Troy fue asesinado en Quito, él era un referente del género dancehall en Esmeraldas

Bancada de ADN califica de “golpe jurídico” el reciente fallo de la Corte Constitucional y promueve la Constituyente

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vías cerradas en Ecuador: Conozca cuáles son las carreteras que se encuentran inhabilitadas, según el ECU 911

El concejal Hugo Obando falleció tras un ataque armado en Durán, un policía murió en el lugar del atentado

El cantante urbano Magnus R Troy fue asesinado en Quito, él era un referente del género dancehall en Esmeraldas

Bancada de ADN califica de “golpe jurídico” el reciente fallo de la Corte Constitucional y promueve la Constituyente

Esmeraldas: enfrentamiento en San Lorenzo dejó un sujeto neutralizado y dos en fuga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO