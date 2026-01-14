COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Seguridad
Sicariato

Un hombre murió y otro quedó herido tras ataque armado en un local de encebollados, en Manta

Un ataque armado registrado en un local de encebollados en Manta dejó un fallecido y un herido, elevando las cifras de violencia en el distrito.
Un ataque armado registrado en la avenida 113, en el sector Villas del Seguro, en Manta, dejó como resultado un hombre muerto y otro hombre herido, en un hecho que incrementa a 31 las muertes violentas en el distrito.

La víctima mortal fue identificada como Marlon Jonathan Alcívar Moreira, quien era propietario de un local de encebollados ubicado en el sector. El ataque ocurrió mientras el establecimiento se encontraba abierto al público, lo que generó momentos de pánico entre los clientes que se hallaban en el lugar.

En el mismo hecho resultó herido Miguel Andrés P., cuya identidad completa no fue revelada por las autoridades. De acuerdo con información preliminar, el hombre fue trasladado a una casa de salud, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Testigos indicaron que sujetos armados ingresaron al local y dispararon directamente contra las víctimas, para luego huir del sitio. Sin embargo, estos detalles forman parte de la investigación en curso y no se han confirmado oficialmente.

Intervención policial y levantamiento de indicios

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la escena, recabar indicios balísticos y tomar versiones de testigos. Personal de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Centro Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades iniciaron las diligencias investigativas para determinar las circunstancias del crimen, así como posibles responsables y motivaciones del ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

La Policía señaló que se revisan cámaras de seguridad del sector y del propio establecimiento como parte de las acciones para esclarecer el hecho.

Contexto de violencia en el distrito Manta

Con este crimen, las estadísticas oficiales indican que el distrito Manta registra 31 muertes violentas en lo que va del período contabilizado por las autoridades, reflejando un incremento de hechos armados en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades han reiterado que se mantienen operativos de control y patrullaje en Manta, con el objetivo de contener la violencia y dar con los responsables de estos hechos.

Investigaciones en curso

La Policía de Manta informó que el caso permanece bajo investigación.

Mientras tanto, el local donde ocurrió el ataque permanece cerrado temporalmente, y la comunidad del sector continúa a la expectativa de medidas de seguridad que permitan prevenir nuevos hechos violentos (12).

