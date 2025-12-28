COMUNIDAD POR USD 1
Hombre asesinado a balazos durante reunión familiar en la parroquia Picoazá de Portoviejo

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Hombre asesinado a balazos durante reunión familiar en la parroquia Picoazá de Portoviejo

En el cantón Portoviejo, las autoridades han reportado un incremento significativo en los homicidios durante este año.
Un hombre resultó asesinado a disparos este sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 19h00.
El ataque armado se registró en la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo,
Un hombre resultó asesinado a disparos este sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 19h00.
El ataque armado se registró en la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo,

Un hombre resultó asesinado a disparos este sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 19h00. El ataque ocurrió mientras la víctima participaba en una reunión con familiares y allegados en la parroquia Picoazá, del cantón Portoviejo. El hecho ocurrió en dicha parroquia urbana, donde el sonido de los balazos generó temor entre los residentes.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio de los hechos para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo de la víctima lo trasladaron al centro forense de Portoviejo para la práctica de la autopsia y procedimientos legales. Hasta el momento de esta publicación, la identidad del fallecido permanece desconocida, según fuentes policiales.

Alarma en Picoazá por los disparos

Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles móviles o sospechosos. Este crimen se suma a otro caso registrado en las últimas horas en la zona: un cadáver fue hallado flotando en las aguas del río Portoviejo a primeras horas de la mañana de este sábado. Ambos incidentes están bajo investigación de la Policía Nacional, que coordina esfuerzos para esclarecer los hechos.

La parroquia Picoazá ha sido escenario de varias muertes violentas a lo largo de 2025. En el cantón Portoviejo, las autoridades han reportado un incremento significativo en los homicidios durante este año. Así mismo han realizado varios operativos policiales que han resultado en la detención de varias personas vinculadas a actividades delictivas.

Portoviejo, el segundo distrito más violento

Manabí enfrenta una escalada de violencia en 2025, posicionándose como una de las provincias con mayor incidencia de homicidios en Ecuador. Esto, según las autoridades, se atribuye  principalmente a disputas entre grupos de delincuencia organizada. Portoviejo, como segundo distrito más violento de la provincia después de Manta, acumula más de 300 muertes violentas de casos.

Todo esto se ha dado en un contexto de estado de excepción y refuerzo de operaciones de seguridad por parte del Bloque de Seguridad. La Policía Nacional continúa con patrullajes e investigaciones para contener la delincuencia en la zona, aunque los residentes expresan preocupación por la persistencia de estos eventos violentos. (17)

