Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Un hombre fue asesinado frente a una menor tras retirarla de una unidad educativa, en Manta

El Distrito de Policía Manta, que incluye a los cantones Manta y Jaramijó, suma 490 muertes violentas en lo que va del año.
Un hombre terminó asesinado a balazos cerca de las 13h00 de este miércoles 10 de diciembre en la avenida 30 y calle 16 de Manta.
El cuerpo de Sácido quedó sobre la acera tras recibir varios disparos. La Policía llegó al sitio.
Un hombre terminó asesinado a balazos cerca de las 13h00 de este miércoles 10 de diciembre en la avenida 30 y calle 16 de Manta. La víctima se disponía a subir a una motocicleta junto a una menor, presuntamente su hija. El hecho, que investiga la Policía Nacional, lo perpetraron al menos dos sujetos. El incidente ocurrió en las inmediaciones de dos instituciones educativas. A la víctima se la identificó como Enrique Eduardo Sácido Pilozo.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima había acudido a retirar a la menor de uno de los centros de estudios y caminaba junto a ella cuando lo interceptaron. Testigos señalaron que se escucharon varios disparos en la zona. Dicha situación provocó que comercios y viviendas cercanas cerraran sus puertas por seguridad. Tras recibir los impactos de bala, el hombre cayó sobre la acera entre las calles 15 y 16, donde quedó tendido sin vida.

Asesinado estuvo minutos antes en una escuela

La menor resultó ilesa y quedó resguardada por moradores hasta la llegada de las autoridades. Vecinos del barrio Santa Mónica manifestaron su consternación por el ataque, destacando la cercanía del hecho con establecimientos educativos. En el momento de la balacera suele ser el horario de  salida de los alumnos de estas instituciones.

Personal de Criminalística y de la Dinased arribaron al sitio para el levantamiento del cuerpo de Sácido y la recolección de indicios. Los agentes acordonaron el área con el fin de establecer la trayectoria de los disparos y posibles rutas de escape de los atacantes. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones ni se han revelado hipótesis oficiales sobre el móvil del crimen.

El ataque rompe un periodo de cuatro días sin muertes violentas en la ciudad de Manta. El último caso registrado antes de este hecho ocurrió la noche del sábado 6 de diciembre en el barrio La Florita. Allí a un hombre lo asesinaron también por impactos de arma de fuego. La Policía indicó que estos incidentes se enmarcan en un contexto de incremento de violencia en la zona costera del país, donde se mantienen operativos para desarticular grupos delictivos.

Que la ciudadanía brinde información del hecho

Con este crimen, el Distrito de Policía Manta, que incluye a los cantones Manta y Jaramijó, suma 490 muertes violentas en lo que va del año. Esa cifra refleja la persistencia de hechos vinculados a la criminalidad organizada y la necesidad de reforzar estrategias de seguridad. Las autoridades continúan recopilando información y revisando cámaras de vigilancia del sector para identificar a los responsables.

El cuerpo de la víctima lo trasladaron al Centro Forense de la ciudad para la autopsia de ley, mientras la menor permanece bajo resguardo familiar y recibe acompañamiento especializado. La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer el caso. (17)

